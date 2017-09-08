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Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр

08 Сентября 2017, 11:06 | Владивосток

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества с председателем совета директоров Общества социально-медицинской помощи Хокуто Хадзиме Хамада, председателем совета директоров японской компании JGC Corporation Масаюки Сато и генеральным директором Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Леонидом Петуховым. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Согласно документу JGC Corporation намерена построить амбулаторный реабилитационный центр общей площадью почти 550 квадратных метров. Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 30 новых рабочих мест. Планируется, что в центре будут принимать от 100 до 200 пациентов в сутки.

Отметим, впервые о перспективе строительства такого центра заговорили на полях второго Восточного экономического форума. Обсуждение проекта продолжилось в ходе официального визита российской делегации во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным в Токио в декабре прошлого года. Тогда Губернатор Приморья Владимир Миклушевский совместно с руководством Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, компании JGC Corporation и корпорации социальной медпомощи Hokuto подписали меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке, цель которого – развитие сферы медицинских услуг в Свободном порту Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: реабилитация  миклушевский  вэф  строительство  инвестиции  медицина  международное сотрудничество  Путин  проекты  приморье  Япония 






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