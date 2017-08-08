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Во Владивостоке растет количество томографов

08 Августа 2017, 09:00 | Владивосток

Siemens SOMATOM Emotion установлен в Поликлинике РЖД, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Благодаря сотрудничеству «КТ Центр» и «Сименс Финанс» в городе появился еще один современный томограф. Siemens SOMATOM Emotion обеспечивает качественную диагностику жителям Владивостока и Приморья. Сделка стала отличным примером того, как сочетание финансирования и технологий от «Сименс» создает решения, выгодные обеим сторонам и региону в целом. Лизинговая компания предоставила «КТ Центр» минимальный аванс и отсрочку по внесению платежей, которые будут равномерно распределены на 5 лет.

«Изначально мы планировали приобрести томограф другой марки, но проект с оборудованием «Сименс» позволил нам снизить первоначальные расходы. Компания «Сименс Финанс» предоставила инвестиции для покупки SOMATOM и полностью организовала сделку. Мы оплатили всего 15% от стоимости оборудования и сейчас вносим лизинговые платежи уже из поступающей выручки, которая, не буду скрывать, достаточно стабильна. Во-первых, потому что качественная КТ-диагностика в принципе пользуется спросом. Во-вторых, стоимость услуг мы смогли удержать на среднем уровне: просто не было необходимости делать наценку, чтобы окупить затраты на оборудование. Очень важно, что специалисты лизинговой компании помогли на всех этапах сделки и мы смогли спокойно заниматься своей работой. В общем, более дорогой проект оказался таким только с первого взгляда и в долгосрочной перспективе станет еще эффективнее», — рассказала Анна Александрова, директор ООО «КТ Центр».

Финансирование медицинского оборудования – важное направление деятельности, которое требует учета разных факторов, экспертных знаний и опыта.  Благодаря пониманию медицинских технологии и рынка здравоохранения в целом, «Сименс Финанс» предоставляет лизинговые инвестиции на условиях, которые соответствуют потребностям частных клиник. В Европе лизинг – обычный метод приобретения диагностического оборудования, более выгодный с точки зрения денежных потоков. По мнению специалистов «Сименс Финанс», с учетом развития частной медицины в России, такие комплексные решения будут востребованы и в перспективе во многих регионах. Как уточнила Оксана Буняк, директор «Сименс Финанс» во Владивостоке, в этой тенденции Приморский край – не исключение.

«Приятно знать, что наше сотрудничество позволит «КТ Центр» не только получить экономический эффект, но и поможет жителям города получать современную диагностику по доступным ценам. «Сименс Финанс» уже 6 лет работает в сегменте частных клиник на всей территории страны. Счет проектов по оснащению российских медцентров уже пошел на десятки, и Владивосток – не исключение. По опыту нашей компании, SOMATOM Emotion востребован многими клиниками в крупных городах России: его конфигурация обеспечивает отличное качество изображений при минимально возможной лучевой нагрузке на пациента. Теперь такая диагностика в нашем городе стала более доступной, и мы с удовольствием будем следить за успехами компании». 

«Сименс Финанс» во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 260 7777

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance 

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180

Автор:
Теги: сименс финанc 



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