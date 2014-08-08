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Во Владивостокской ветклинике животных лечили просроченными лекарствами
Инспекторы Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе плановой проверки обнаружили во владивостокском ветцентре ряд нарушений. Клиника «Ле’Муррр» лечила животных, а также хранила и продавала кормовые добавки для домашних любимцев с нарушением действующего законодательства.
В процедурной проверяющие нашли просроченные лекарства, всего 14 наименований. Например, срок годности «Ксидиколь спрея» истек в 2008 году, а ампулы «Эуфиллина» стали негодными четыре года назад. Персонал ветеринарной клиники не только не изъял просрочку из оборота, но и хранил препараты вместе с другими лекарствами. Директор ветцентра пояснила комиссии, что эти лекарственные средства когда-то для своих питомцев приносили хозяева, однако препараты так и не пригодились. Врачи будто бы приняли их на хранение с целью дальнейшей утилизации. Однако, как показала проверка, клиника такую услугу оказывать не должна, у организации нет лицензии на сбор лекарств.
Помимо всего прочего, на витринах зоомагазина при ветцентре стояли незарегистрированные и фальсифицированные кормовые добавки.
Сотрудники Россельхознадзора составили на «Ле’Муррр» протоколы и возбудили дела об административных правонарушениях.
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