Во Владивостокской ветклинике животных лечили просроченными лекарствами

Инспекторы Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе плановой проверки обнаружили во владивостокском ветцентре ряд нарушений. Клиника «Ле’Муррр» лечила животных, а также хранила и продавала кормовые добавки для домашних любимцев с нарушением действующего законодательства.

В процедурной проверяющие нашли просроченные лекарства, всего 14 наименований. Например, срок годности «Ксидиколь спрея» истек в 2008 году, а ампулы «Эуфиллина» стали негодными четыре года назад. Персонал ветеринарной клиники не только не изъял просрочку из оборота, но и хранил препараты вместе с другими лекарствами. Директор ветцентра пояснила комиссии, что эти лекарственные средства когда-то для своих питомцев приносили хозяева, однако препараты так и не пригодились. Врачи будто бы приняли их на хранение с целью дальнейшей утилизации. Однако, как показала проверка, клиника такую услугу оказывать не должна, у организации нет лицензии на сбор лекарств.

Помимо всего прочего, на витринах зоомагазина при ветцентре стояли незарегистрированные и фальсифицированные кормовые добавки.

Сотрудники Россельхознадзора составили на «Ле’Муррр» протоколы и возбудили дела об административных правонарушениях.

ZRPRESS.RU, Владивосток.