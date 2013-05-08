Остеопороз: недуг, ломающий кости

Остеопороз является одним из самых распространенных в мире заболеваний, занимая четвертое место после сердечно-сосудистых патологий, злокачественных опухолей и сахарного диабета. И что особенно опасно - остеопороз развивается постепенно и долго остается незамеченным. Именно поэтому его называют «молчаливым вором». А ворует он кальций из наших костей.

Как предотвратить развитие болезни №4, как диагностировать и лечить, рассказывает Ирина РУБАШЕК, заведующая Приморским краевым центром остеопороза, к. м. н.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

- Ирина Алексеевна, практически все публикации об остеопорозе в основном сводятся к советам принимать препараты кальция и налегать на богатые кальцием продукты. А вот как его лечить, к какому врачу обращаться? Ведь в вашем центре только три специалиста, и это на весь Приморский край!

- Назначить лечение и наблюдать пациента в случае выявления остеопороза может врач любой специальности: и участковый терапевт, и невролог, и ревматолог, и гинеколог, и стоматолог. Нами обучено более 200 врачей, которые имеют удостоверения, дающие право лечить пациентов с остеопорозом. А в наш центр обращаются, когда есть сложности в постановке диагноза, когда необходимо индивидуально подобрать лечение, например, в случае аллергии или каких-либо тяжелых сопутствующих заболеваний.

- Обязательно ли для постановки диагноза делать денситометрию, с помощью которой определяется минеральная плотность кости? К сожалению, денситометрия не входит в обязательную бесплатную программу медпомощи.

- В принципе, врач может назначить лечение на основании клинических проявлений остеопороза - если имели место переломы шейки бедра, тела позвонка или лучевой кости «в типичном месте» при минимальной травме (падение с высоты тела), и есть факторы риска остеопороза (для женщин - возраст 50 лет и старше; ранняя менопауза; низкая масса тела; сопутствующие заболевания, которые приводят к нарушению усвоения кальция и витамина D).

Косвенными признаками нарушения костно-кальциевого обмена в организме могут быть нарушения состояния волос, ногтей и зубов, боли в костях, особенно при перемене погоды.

Денситометрия необходима, чтобы можно было оценить результат лечения.

- Есть два вида денситометрии: ультразвуковая и рентгеновская. Какая предпочтительнее?

- Желательно пройти рентгеновскую денситометрию. Ультразвуковая является ориентировочной и позволяет лишь разделить пациентов на три группы: с нормальной плотностью костной ткани, сниженной или резко сниженной.

Рентгеновская денситометрия служит для выявления остеопороза уже при потере около 3% плотности костной ткани (обычное рентгенологическое исследование позволяет диагностировать это заболевание только на поздних стадиях, когда потеря костной массы превысит 25-30%). Как правило, проводят исследование костей в тех местах, откуда начинается остеопороз (прежде всего, поясничный отдел позвоночника и шейки бедренных костей). Повторную денситометрию обычно делают через 6 и 12 месяцев после начала терапии.

Что касается лабораторных исследований, то, к примеру, исследование крови на кальций не является подтверждающим остеопороз. Заболевание может протекать и на фоне нормального показателя, а бывает, что при разрушении костей уровень кальция в крови даже повышен.

- Для чего тогда назначают этот анализ?

- Чтобы назначить правильное лечение. Тем, у кого пониженный уровень кальция, необходимо принимать препараты кальция, а у кого он повышенный - их принимать нельзя. Это риск образования камней в почках, отложение кальция в других органах и тканях.

КАК ЛЕЧИТЬ БУДЕМ?

- Можно ли повернуть болезнь вспять? Или только притормозить ее развитие?

- Это зависит от стадии заболевания. Чем раньше начато лечение, тем лучше результат. Тем не менее в любой стадии заболевания лечение необходимо. Хотя бы для того, чтобы не допустить новых переломов.

Долгие годы считалось, что остеопороз - это не болезнь, а состояние организма, свойственное лицам старшего возраста. Но старость и остеопороз - совершенно разные вещи. Старость - естественный физиологический процесс, а остеопороз - болезнь, которую можно лечить и предупреждать.

- И как же лечат остеопороз?

- Существуют медикаментозные и немедикоментозные методы лечения.

Согласно последним рекомендациям Российской ассоциации по остеопорозу были выделены две линии препаратов для лечения этого заболевания. К препаратам первой линии относятся бисфосфонаты и стронция ренелат. Они достаточно изучены, клинические исследования доказали их эффективность. Если препарат при длительном приеме предотвращает переломы, считается, что он эффективен.

- Каков механизм их действия?

- Кости постоянно обновляются, а равновесие (гомеостаз) поддерживается остеобластами, которые формируют кости, и остеокластами, которые их разрушают. Бисфосфонаты тормозят разрушение костей остеокластами.

При приеме внутрь эти вещества быстро попадают в кость - именно те ее участки, где наиболее интенсивно идет разрушение. Под воздействием субстанции клетка-разрушитель гибнет, а клетки-строители продолжают работать. Благодаря этому препараты способны снижать риск переломов.

Стронция ренелат имеет двойной механизм действия: стимулирует образование костной ткани и уменьшает ее разрушение. Какой из препаратов окажется наиболее эффективен, зависит от костного метаболизма. У каждого из препаратов есть показания и противопоказания. Поэтому их подбор осуществляется индивидуально с учетом результатов обследования и наличия сопутствующих заболеваний.

Вторая линия препаратов для профилактики и лечения остеопороза - заместительная гормональная терапия (ЗГТ), активные метаболиты витамина D3, кальцитонин. И чем раньше женщина начинает принимать ЗГТ, тем более выражено положительное влияние на кости. Но у нее тоже есть как показания, так и противопоказания. Их определяет врач-гинеколог.

ПРОФИЛАКТИКА - ВСЕМ И КАЖДОМУ

- Костное здоровье формируется в детстве, и если ребенка «недокормили» творогом, рыбой, шпинатом, сельдереем, морковкой, не развивали его физически - после пятидесяти жди проблем.

- Всем ли необходимо принимать препараты кальция и витамина D?

- С возрастом, особенно с момента наступления менопаузы, у женщин нарушается усвоение кальция и витамина D. Поэтому профилактический прием препаратов кальция и витамина D рекомендуется всем дамам элегантного возраста, молодым женщинам - в моменты наибольшего потребления кальция организмом (беременность, лактация), а также подросткам и людям старше 70 лет, у которых в силу возрастных изменений нарушено усвоение кальция. Хотя последние не столько нуждаются в кальции, как в витамине D. С возрастом уменьшается ферментативная активность кишечника, а всасывание кальция происходит именно в кишечнике. Витамин D улучшает всасывание кальция.

Препараты кальция после 50 лет рекомендуется принимать курсами, не менее 6 месяцев в году. Витамин D - с осени по весну. А если человек мало бывает на солнце - то и летом. Витамин D содержится в таких продуктах, как свежее домашнее сливочное масло, яичный желток и рыбий жир. Но именно этих продуктов зачастую не хватает в нашем рационе.

Доказано, что помимо улучшения всасывания кальция, витамин D увеличивает мышечную силу и улучшает чувство равновесия, поэтому адекватный прием витамина D для людей старшего возраста считается обязательным.

- Какие виды физической активности наиболее показаны для костей?

- Лучший способ укрепить скелет - регулярные физические упражнения. Есть специальные комплексы силовых упражнений, которые позволяют создать мышечный корсет. Это укрепляет костную массу и позволяет предотвратить переломы. Вместо гантелей можно использовать пластмассовые бутылки с водой. Но силовые нагрузки нужно вводить постепенно.

Обязательный элемент профилактики остеопороза - дозированная ходьба. И хотя повысить плотность кости только ходьбой проблематично, но удержать то, что есть, - вполне возможно. Кстати, под эгидой Центра здоровья Владивостокского клинико-диагностического центра каждую субботу с 10 до 11 часов утра на набережной Цесаревича проводится акция «Прогулка с врачом». К участию приглашаются все желающие: здесь можно не только совершить утренний моцион и пообщаться с единомышленниками, но и получить квалифицированную консультацию врача, почерпнуть массу полезной и интересной информации о ходьбе, здоровье и здоровом образе жизни.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал здоровья", Владивосток.