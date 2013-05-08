Держим вены в тонусе

С началом теплого сезона, когда приходит пора скинуть с себя теплые одежки, немало женщин самокритично перетряхивают свой гардероб со словами: «Ну, это мне никогда уже не надеть». И зачастую проблема не только в размере, но и в том, что некоторые части тела уже не выставишь напоказ. Особенно огорчаются те, чьи ноги покрыты сосудистыми «паучками» и «звездочками»…

Почему же одним удается избежать варикозной болезни, а другим - нет? Как сохранить ноги красивыми и здоровыми? Об этом рассказывает зав. кафедрой госпитальной хирургии ТГМУ, главный сосудистый хирург Приморского края профессор Виктор РАПОВКА:

- От варикозной болезни не застрахован никто - ни молодые, ни пожилые, ни мужчины, ни женщины. Но у женщин она встречается чаще. По статистике, у каждой четвертой россиянки имеется варикозное расширение вен. Это заболевание подкожных вен ног, связанное с утратой венозной стенкой прочности и эластичности.

Не последнюю роль в этом играет наследственная предрасположенность. У некоторых людей соединительная ткань, которая укрепляет стенки вен, от рождения ослаблена. В результате пораженная вена начинает расширяться, стенка ее истончается настолько, что малейшая травма может привести к тяжелому кровотечению.

Другие причины развития варикозной болезни - избыточный вес, пассивный образ жизни, длительные статические нагрузки, курение и т.д. Вредны для вен продолжительные авиаперелеты, поездки на автомобиле. Не в радость им и высокие каблуки. Обездвиженность мышц голени нарушает правильную циркуляцию крови и приводит к варикозу. А сидение нога на ногу пережимает вены и также способствует их расширению.

Настоящий бич для вен - гормональные противозачаточные таблетки. Они не только расслабляют венозную стенку, но и сгущают кровь, повышая тем самым риск образования тромбов. Я советую принимать гормональные таблетки лишь в случае крайней необходимости - если это связано с каким-то заболеванием. И при этом в обязательном порядке нужно принимать флеботропные препараты. Если нет острой необходимости, от гормональных препаратов лучше отказаться. Есть ведь и другие, более безопасные, методы контрацепции.

Хроническая венозная недостаточность дает о себе знать задолго до того, как явные ее признаки можно будет увидеть невооруженным глазом. И пока человек снимает боль и тяжесть в ногах растираниями и теплыми ванночками, болезнь прогрессирует. Так что к сосудистым хирургам пациенты, как правило, поступают уже в запущенном состоянии.

Профилактику этой болезни, а она является продуктом современного образа жизни (то есть это болезнь цивилизации), надо начинать как можно раньше.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ

- По возможности исключите длительное стояние на ногах и делайте перерывы в работе, чтобы размяться. Если долго приходится сидеть за столом, вставайте каждые 25-30 минут, чтобы пройтись, размять уставшие ноги, выполнить несколько упражнений (например, покатать мячик стопой). Мышечные сокращения помогают крови продвигаться по направлению к сердцу, уменьшая нагрузку на сосуды. Именно поэтому от варикозной болезни можно уйти (в прямом смысле слова).

- Во многих американских фильмах полицейские сидят, положив ноги на стол. И это не дурное воспитание, а забота о собственном здоровье: уменьшение нагрузки на вены препятствует развитию варикоза. Если обстановка не позволяет вам последовать этому примеру, подставьте под ноги хотя бы небольшую скамеечку - она поможет натруженным венам.

- У многих женщин варикоз впервые проявляется во время беременности, когда меняется гормональный фон и возрастает нагрузка на ноги, поэтому беременным рекомендуется носить специальные поддерживающие колготки и бандаж.

- Если профессия статичная, и вам приходится долго сидеть или стоять, желательно использовать защитный компрессионный трикотаж. Сегодня есть специальные профилактические гольфы для мужчин, чулки и колготки для женщин, которые создают для венозной системы своеобразный дополнительный каркас.

- Обувь надо выбирать максимально комфортную. Высокие каблуки приемлемы только в особо ответственных случаях. Не менее вредна узкая обувь. Чем шире подошва - тем меньше нагрузка на ноги.

- Холодная вода - отличное тонизирующее средство. Если у вас не хватает духу облиться с головы до ног, обливайте хотя бы ноги. Можно протирать их кусочками льда или замороженными отварами лекарственных трав (ромашки, шалфея, коры дуба). Эта несложная процедура снимет усталость в конце дня и предотвратит отеки.

Чтобы профилактические мероприятия дали эффект, их нужно проводить постоянно, а не от случая к случаю.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал здоровья", Владивосток.