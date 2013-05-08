Перенастраиваем биологические часы

Как адаптироваться к новому часовому поясу после длительного перелёта

Технический прогресс дает нам возможность быстро перемещаться из одной точки земного шара в другую, пересекая несколько часовых поясов. Но это достижение современной техники имеет и обратную сторону - ухудшение самочувствия, по-научному - синдром смены часовых поясов. Почему так происходит и как помочь своему организму быстрее восстановиться?

Что с нами происходит?

Синдром смены часовых поясов (ССЧП) хорошо знаком летчикам, стюардессам, политикам, журналистам, деловым людям, спортсменам, артистам, то есть всем, чья профессиональная деятельность связана с длительными перелетами. Ежегодно с наступлением сезона отпусков к ним присоединяется целая армия туристов, стремящихся провести свой отпуск далеко от дома. И если «профессиональные» путешественники постепенно приспосабливаются к такому ритму жизни, то отпускникам приходится гораздо труднее.

Почему же наши долгожданные путешествия, где мы рассчитываем отдохнуть и поправить своё здоровье, омрачаются неприятными симптомами? Все дело в том, что процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека, а их по подсчетам ученых более трехсот, ориентированы на наши внутренние биологические часы, которые настроены на суточные ритмы того часового пояса, в котором мы живем.

При перелетах, связанных с пересечением трёх и более часовых поясов, организм человека не успевает перестроиться и некоторое время функционирует так же, как если бы человек продолжал жить дома. Процесс адаптации к новым условиям происходит постепенно, при этом одни ритмы перестраиваются быстрее, другие медленнее. Эта разница в скорости перестройки отдельных физиологических ритмов и приводит к возникновению синдрома смены часовых поясов, который еще называют десинхронозом.

Десинхроноз, а по сути разбалансировка слаженной работы органов и систем, проявляется следующими симптомами: головная боль, слабость, усталость, разбитость, заторможенность или раздражительность, апатия, расстройства сна, беспричинный страх, потеря аппетита, тошнота, желудочно-кишечные расстройства; могут обостриться имеющиеся хронические заболевания, появиться боли в области сердца, ломота в мышцах. Снижается не только физическая, но и умственная работоспособность, возможны нарушения памяти и концентрации внимания, затруднения с принятием решений. Такое состояние может продолжаться от одного до нескольких дней.

Легче тем, кто движется с востока на запад

Главным фактором, влияющим на наше самочувствие, выступает не длительность перелёта, а разница между временем в точках отправления и прибытия. Так, при пересечении 2-3 часовых поясов ухудшение самочувствия носит умеренный характер, если же мы преодолеваем 5-8 поясов, суточный ритм функций организма нарушается более существенно.

Имеет значение и направление перелета. На запад пассажиры летят вдогонку настоящему дню, на восток - навстречу дню грядущему. Исследования показали, что перелёт с запада на восток переносится хуже, чем с востока на запад. Это объясняется тем, что для биологических часов проще замедлить ход, чем ускорить его.

Наиболее ощутимы симптомы десинхроноза в первые двое-трое суток после прилета. Для того чтобы полностью «перевести» внутренние часы на местное время, здоровому человеку в среднем требуются сутки на каждый час разницы при перелетах на запад, а при перелетах на восток - около полутора суток (опять же, на каждый час разницы). В процессе адаптации сначала восстанавливаются ритмы отдельных функций организма, а потом уже между ними формируются новые связи.

Наряду с суточным десинхронозом, при путешествиях в непривычные климатические условия может нарушаться и размеренный ход сезонных биоритмов.

Кто рискует больше?

Синдрому смены часовых поясов подвержены абсолютно все люди, просто одни переносят его легко и почти не замечают, у других симптомы более выражены и длительны. Проявление десинхроноза зависит от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма. Легче всего переносят сдвиг времени 20-30-летние здоровые люди, особенно если у них нет вредных привычек. С возрастом способность к адаптации постепенно ослабевает.

Нелегко приходится и детям: растущему организму непросто перестроиться на новое время и новые климатические условия. Это нужно учитывать родителям, которые отправляются в дальние края с маленькими детьми с целью отдыха и оздоровления. Если вы располагаете коротким промежутком времени - 7-10 дней, везти малыша за тридевять земель в другой часовой и климатический пояс вряд ли имеет смысл: вполне возможно, что за это время он просто не успеет перестроиться, и удовольствие от такого отдыха будет весьма сомнительным.

При прочих равных условиях женщины, как правило, легче адаптируются к новому часовому поясу, чем мужчины, так как по природе своей женский организм более гибкий и быстрее приспосабливается к меняющимся условиям.

Особенно внимательными к себе должны быть люди, страдающие хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сахарным диабетом и другими), так как при быстрой смене часовых поясов у них может произойти обострение недуга.

Помоги себе сам

Лето не за горами, и многие уже начинают готовиться к отпуску и путешествиям. Конечно, это приятные хлопоты, но нельзя забывать, что любой длительный перелет является стрессом для организма. Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы снизить негативное воздействие временного скачка и помочь своему организму быстрее перенастроить биологические часы.

Чтобы адаптация к новому часовому поясу проходила быстрее и легче, попробуйте соблюдать несложные правила.

- Приобретая билеты на самолет для полета с востока на запад, выбирайте утренние или дневные рейсы, а с запада на восток - вечерние. При длительных перелётах, если вам тяжело даётся скачок во времени, возможно, имеет смысл выбрать маршрут с пересадками, ведь остановки в пути облегчают адаптацию.

- Если вам предстоит преодолеть более трёх часовых поясов, то за пять дней до вылета начните постепенно перестраивать свой режим в соответствии с часовым поясом пункта назначения.

- Тщательно подберите дорожную одежду и обувь. Они должны быть удобными, не стесняющими движений и имеющими в своем составе минимальное количество синтетики. Если вы пользуетесь контактными линзами, то, по возможности, замените их на очки, так как из-за повышенной сухости воздуха в салоне самолета роговице может не хватать влаги.

- За два дня до полета употребляйте только легко перевариваемую пищу, исключите алкогольные напитки, а также непривычные для вас новые блюда. Полезны в этот период овощи и фрукты, богатые витаминами С и Е, травяные чаи. Ежедневно выпивайте около 2 л. воды (если нет противопоказаний), распределяя ее равномерно в течение дня, и следите за регулярной работой кишечника. Особенно внимательно отнеситесь к питанию в день полета.

- Если у вас есть заболевания, требующие регулярного приема медикаментов, проконсультируйтесь у лечащего врача по поводу планируемого перелета и нового графика приема лекарств. Особенно это касается людей, страдающих сахарным диабетом.

- После посадки в самолет сразу же переведите часы, установив время пункта назначения, и постараетесь занять себя тем, что было бы естественно для этого времени. Например, если в той местности, куда вы направляетесь, ночь, то вам стоит поспать, несмотря на неурочный час. Уснуть помогает пища, богатая углеводами (фрукты, картофель, макаронные изделия, рис, йогурт и пр.). Снотворное принимать не стоит, лучше используйте темные очки или светонепроницаемую повязку на глаза, а также беруши, которые оградят вас от посторонних звуков. И, наоборот, если в пункте назначения утро, то всеми способами старайтесь не заснуть.

- Во время полета больше пейте - обезвоженному организму труднее справляться с десинхронозом. При этом отдавайте предпочтение соку и минеральной воде без газа, от кофе и чая лучше отказаться. В период бодрствования выполняйте простые, доступные упражнения (поднимайте и опускайте плечи, вращайте кистями рук, ступнями, делайте повороты туловища и головы, напрягайте и расслабляйте мышцы бедер и ягодиц).

- По прибытии в пункт назначения постарайтесь не ложиться в постель до наступления темноты, даже если вы не спали в полете.

- Пища и солнечный свет - мощные синхронизаторы. С первого дня прибытия, если вы прилетели на восток, обязательно совершайте утренние прогулки, а после прилета на запад - вечерние. Совместите завтрак с началом дня в новом часовом поясе, и в обеденное время садитесь за стол, даже если не испытываете голода. Утром и днем ешьте больше продуктов, богатых белками, а на ужин - углеводистую пищу: съеденная без добавления белков и с небольшим количеством жиров она благоприятствует сну. Старайтесь избегать ночных перекусов. Во избежание кишечно-желудочных расстройств воздержитесь от непривычных блюд и напитков местной кухни. Для улучшения пищеварения можно дополнительно использовать ферментные препараты.

Лидия БАРОЕВА, врач Приморского краевого центра медицинской профилактики.

"Журнал здоровья", Владивосток.