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Эндопротезирование тазобедренных суставов: история и современность
Специалисты признают: эндопротезирование тазобедренного сустава позволяет значительно улучшить качество жизни пациента. С учётом того, что показатели заболеваемости сегодня растут во всех возрастных группах, растёт и актуальность эндопротезирования. О достижениях медицинской науки и современных тенденциях в этой отрасли трансплантологии рассказывает Игорь КУЗЬМИН, заведующий отделением ортопедии с эндопротезированием ГБУЗ ПККБ №1, доктор медицинских наук, профессор.
Игорь Кузьмин стоял у истоков современного эндопротезирования на Дальнем Востоке в середине 90-х годов прошлого столетия. Сегодня Игорь Иванович является вице-президентом «Русского общества тазобедренного сустава», профессором Тихоокеанского государственного медицинского университета, член-корреспондентом Российской академии естествознания, членом Международной ассоциации ортопедов SICOT, членом американской ортопедической академии AAOS.
От бивня до композитных материалов
История замены тазобедренного сустава на искусственный началась в 30-е годы XIX века, когда впервые были предприняты попытки изготовить протезы из бивней слонов, рогов носорогов и быков, кокосовых орехов, каучука и других экзотических материалов.
Первый полный эндопротез тазобедренного сустава создал в 1938 году Р. УАЙЛС (R. W. Wiles). В 1940 году МУР (Moor) впервые изготовил эндопротез верхнего конца бедренной кости из виталлиума (кобальтохромомолибденовый сплав) и успешно использовал его для лечения пациента с опухолью бедренной кости [Цивьян Я. 1959; Rogers A. et al., 2003].
В 1946 году братья ДЖУДИТ (J. и L. Judet) разработали однополюсный эндопротез тазобедренного сустава с акрилом, впервые применив в клинической практике полимерный материал, несущий нагрузку массы тела [Judet L., Judet J., Letournel E., 1964]. Другие специалисты пытались добиться успехов в артропластике, замещая одну суставную поверхность протезами из различных металлов и их сплавов, пластмасс, нейлона и прочих полимерных материалов [DeLee J. G., Charnley J., 1976; Gruen T. A. et al., 1979; Maloney W. J. et al., 1999].
В 1950 году А. ТОМПСОН (A. Thompson) предложил эндопротез тазобедренного сустава из виталлиума, но с уменьшенной ножкой, не имеющей окон и фиксируемой в канале бедренной кости с помощью акрил-цемента, что явилось началом использования цементных эндопротезов. Тотальный же цельнометаллический протез из кобальтохромомолибденового сплава создали в 1951 году Дж. МАККИ (G. К. МсКее) и Дж. УОТСОН-ФАРРЭР (G. Watson-Farrar) [McKee G. К., 1951].
У истоков развития и внедрения эндопротезирования тазобедренных суставов в Советском Союзе стояли выдающиеся отечественные ортопеды К. М. СИВАШ, Я. Л. ЦИВЬЯН, А. В. КАПЛАН, которые на много лет вперед определили ход развития ортопедической школы в нашей стране. Широкую известность получили научные труды их последователей и учеников: Я. И. ШЕРШЕРА, И. А. МОВШОВИЧА, В. И. ЗОРЯ, В. Н. ГУРЬЕВА, А. С. ИМАМАЛИЕВА, В. В. КУЗЬМЕНКО, С. В. ВИРАБОВА и других.
В 1956 году в СССР К. М. СИВАШ разработал тотальный эндопротез тазобедренного сустава.
Полтора миллиона операций в год
История внедрения эндопротезирования в клиническую практику прошла путь от трагедий до триумфа. «Лишь немногие новшества медицины, - пишет МОУШЕР (Moсher, 1989), - могут существенно улучшить качество жизни пациента, как эта операция».
Россия значительно отстает по количеству проведенных операций по эндопротезированию суставов на душу населения от ведущих западных стран. По мнению экспертов, потребность в эндопротезировании в нашей стране значительно превышает нынешние показатели, составляя от 100 до 300 тыс. операций в год.
Количество таких операций в мире составляет более 1,5 млн в год, и эта цифра неуклонно растёт: ожидается, что к 2025 году она достигнет 2,093 млн, а к 2030 году - 4,419 млн. По прогнозам, число хирургов-эндопротезистов к 2030 году вырастет до 26 тыс. человек, и если в 2010 году на 1 хирурга приходилось 52 пациента, то к 2030-м их будет 167.
Приморье следует в русле современных тенденций
Современное эндопротезирование на Дальнем Востоке берет свое начало в середине 90-х годов прошлого столетия. Родоначальником стала ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница №1 (Кузьмин И. И.), где с течением времени подобные операции были поставлены на поток.
На сегодняшний день в ПККБ №1 выполнено более 5 000 операций с использованием почти 30 разновидностей эндопротезов зарубежного производства (Швейцария, США, Англия, Франция, Италия, Германия, Чехия). В настоящее время широко используется бесцементное эндопротезирование, а также цементное и гибридное. Применяются несколько видов керамики, пар трения «керамика по керамике», «металл по металлу», большие и средние головки, кросслинковый полиэтилен, уникальные напыления и покрытия с современнейшими имплантами. Ассортимент эндопротезов постоянно обновляется с учётом внедрения новых технологий.
Ежегодно в ПККБ №1 выполняется порядка 250-300 операций. Внедрены системы с двойной мобильностью, модульные шейки для переориентации проксимального отдела бедра, уникальная головка Oxinium (металлокерамика). Все эти технологии сегодня применяются и за рубежом, они позволяют оптимизировать результаты операций и приблизить функцию замененных суставов к естественным.
Надо признать, что во всём мире операции по эндопротезированию тазобедренных суставов с финансовой точки зрения достаточно затратные (многое зависит от состояния пациента, целей, задач, выбора импланта).
Еще в 1980 году в США совокупные затраты на эндопротезирование составили 4,9 млрд долларов, а средняя стоимость одной операции в 1992 году оценивалась в 20 000 долларов. Стоимость курса лечения при эндопротезировании в 1993 г. находилась в пределах от 20 000 до 50 000 долларов и выше [Barber T. C., 1993]. В США в 1981 году эндопротез стоил в среднем 945 долларов, а в 1990 году - 2947 долларов (рост составил 212 %). Общие затраты на ведение больного при эндопротезировании в 1981 году составили 3 428 долларов, а в 1990 году - 12 348 долларов.
Несмотря на значительные затраты на эндопротезирование, таких операций с каждым годом выполняется все больше, причём, во всех возрастных группах, в том числе в молодом возрасте (Надеев А. А., 2007). Например, только в Великобритании в 1995 году выпускалось 62 системы, причем половина из них появилась на свет в первой половине 90-х. В США начиная с 2001 г. 17 фирм изготавливают и выставляют на продажу 111 видов цементных и бесцементных систем эндопротезирования бедренной кости и 56 различных протезов вертлужной впадины |Jasperson B., 2003].
Тысяча мелочей современного эндопротезирования
Современный эндопротез - это сложный биоинертный искусственный орган, состоящий из сплавов металлов (кобальт, хром, никель, титан, ванадий, молибден), полиэтилена, керамики. И каждый из перечисленных составляющих элементов имеет множество видов и вариаций. Ключом к долговременности эндопротеза и его выживаемости являются пары трения (узел, шарнирные поверхности).
Во всех странах мира постоянно ведутся как национальные, так и интернациональные научно-исследовательские изыскания по поиску, разработке, клинической и экспериментальной апробации и внедрению в практику всё новых, более совершенных технологий создания эндопротезов.
Каждые 6-12 месяцев на рынке появляются новые поколения имплантов, которые допускаются к применению после многолетних экспериментальных и лабораторных тестирований. Ведь эндопротезирование - это пересадка искусственного органа в агрессивную среду организма. В этой отрасли трансплантологии пределов совершенствованию нет, как нет и пределов достижения высот в хирургической технике. Именно сочетание современных технологий с высотами хирургической виртуозности и позволяет гарантировать результат операции.
В заключение хотелось бы привести высказывание профессора М. МЮЛЛЕРА, названного в 2002 году ортопедом столетия, в клинике которого мне посчастливилось пройти стажировку: «Хорошее эндопротезирование отличается от просто эндопротезирования всего лишь тысячью мелочей».
|
Количество операций по эндопротезированию суставов в различных странах в 2012 г.
|
Страна
|
Кол-во населения (млн)
|
Кол-во операций (тыс)
|
Кол-во операций на 1000 человек
|
США
|
291
|
420
|
1,4
|
Германия
|
82
|
190
|
2,2
|
Австрия и Швейцария
|
15
|
32
|
2,1
|
Франция
|
59
|
100
|
1,7
|
Англия
|
60
|
90
|
1,5
|
Италия
|
58
|
70
|
1,2
|
Япония
|
127
|
55
|
0,4
|
Дания
|
5,5
|
40
|
7,3
|
Россия
|
142
|
41
|
0,3
Основные направления повышения износостойкости и биосовместимости эндопротезов:
Первое направление
1. Применение износостойких материалов:
- керамика на основе окиси алюминия и окиси циркония;
- синтетический сапфир (монокристалл окиси алюминия).
2. Модифицирование структуры и поверхностное упрочнение материала:
- термоводородная обработка сплавов титана;
- модификация сплавов на основе циркония (оксиниум).
3. Применение износостойких покрытий:
- на основе нитрида титана;
- на основе алмазоподобных плёнок.
Второе направление
Создание на поверхности титановых сплавов покрытий, обладающих бактерицидным действием (с наночастицами серебра, платины, золота)
Третье направление
Создание условий для улучшения костного врастания и контакта (остеоинтеграции) с металлическими изделиями.
"Журнал здоровья", Владивосток.
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