Эндопротезирование тазобедренных суставов: история и современность

Специалисты признают: эндопротезирование тазобедренного сустава позволяет значительно улучшить качество жизни пациента. С учётом того, что показатели заболеваемости сегодня растут во всех возрастных группах, растёт и актуальность эндопротезирования. О достижениях медицинской науки и современных тенденциях в этой отрасли трансплантологии рассказывает Игорь КУЗЬМИН, заведующий отделением ортопедии с эндопротезированием ГБУЗ ПККБ №1, доктор медицинских наук, профессор.

Игорь Кузьмин стоял у истоков современного эндопротезирования на Дальнем Востоке в середине 90-х годов прошлого столетия. Сегодня Игорь Иванович является вице-президентом «Русского общества тазобедренного сустава», профессором Тихоокеанского государственного медицинского университета, член-корреспондентом Российской академии естествознания, членом Международной ассоциации ортопедов SICOT, членом американской ортопедической академии AAOS.

От бивня до композитных материалов

История замены тазобедренного сустава на искусственный началась в 30-е годы XIX века, когда впервые были предприняты попытки изготовить протезы из бивней слонов, рогов носорогов и быков, кокосовых орехов, каучука и других экзотических материалов.

Первый полный эндопротез тазобедренного сустава создал в 1938 году Р. УАЙЛС (R. W. Wiles). В 1940 году МУР (Moor) впервые изготовил эндопротез верхнего конца бедренной кости из виталлиума (кобальтохромомолибденовый сплав) и успешно использовал его для лечения пациента с опухолью бедренной кости [Цивьян Я. 1959; Rogers A. et al., 2003].

В 1946 году братья ДЖУДИТ (J. и L. Judet) разработали однополюсный эндопротез тазобедренного сустава с акрилом, впервые применив в клинической практике полимерный материал, несущий нагрузку массы тела [Judet L., Judet J., Letournel E., 1964]. Другие специалисты пытались добиться успехов в артропластике, замещая одну суставную поверхность протезами из различных металлов и их сплавов, пластмасс, нейлона и прочих полимерных материалов [DeLee J. G., Charnley J., 1976; Gruen T. A. et al., 1979; Maloney W. J. et al., 1999].

В 1950 году А. ТОМПСОН (A. Thompson) предложил эндопротез тазобедренного сустава из виталлиума, но с уменьшенной ножкой, не имеющей окон и фиксируемой в канале бедренной кости с помощью акрил-цемента, что явилось началом использования цементных эндопротезов. Тотальный же цельнометаллический протез из кобальтохромомолибденового сплава создали в 1951 году Дж. МАККИ (G. К. МсКее) и Дж. УОТСОН-ФАРРЭР (G. Watson-Farrar) [McKee G. К., 1951].

У истоков развития и внедрения эндопротезирования тазобедренных суставов в Советском Союзе стояли выдающиеся отечественные ортопеды К. М. СИВАШ, Я. Л. ЦИВЬЯН, А. В. КАПЛАН, которые на много лет вперед определили ход развития ортопедической школы в нашей стране. Широкую известность получили научные труды их последователей и учеников: Я. И. ШЕРШЕРА, И. А. МОВШОВИЧА, В. И. ЗОРЯ, В. Н. ГУРЬЕВА, А. С. ИМАМАЛИЕВА, В. В. КУЗЬМЕНКО, С. В. ВИРАБОВА и других.

В 1956 году в СССР К. М. СИВАШ разработал тотальный эндопротез тазобедренного сустава.

Полтора миллиона операций в год

История внедрения эндопротезирования в клиническую практику прошла путь от трагедий до триумфа. «Лишь немногие новшества медицины, - пишет МОУШЕР (Moсher, 1989), - могут существенно улучшить качество жизни пациента, как эта операция».

Россия значительно отстает по количеству проведенных операций по эндопротезированию суставов на душу населения от ведущих западных стран. По мнению экспертов, потребность в эндопротезировании в нашей стране значительно превышает нынешние показатели, составляя от 100 до 300 тыс. операций в год.

Количество таких операций в мире составляет более 1,5 млн в год, и эта цифра неуклонно растёт: ожидается, что к 2025 году она достигнет 2,093 млн, а к 2030 году - 4,419 млн. По прогнозам, число хирургов-эндопротезистов к 2030 году вырастет до 26 тыс. человек, и если в 2010 году на 1 хирурга приходилось 52 пациента, то к 2030-м их будет 167.

Приморье следует в русле современных тенденций

Современное эндопротезирование на Дальнем Востоке берет свое начало в середине 90-х годов прошлого столетия. Родоначальником стала ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница №1 (Кузьмин И. И.), где с течением времени подобные операции были поставлены на поток.

На сегодняшний день в ПККБ №1 выполнено более 5 000 операций с использованием почти 30 разновидностей эндопротезов зарубежного производства (Швейцария, США, Англия, Франция, Италия, Германия, Чехия). В настоящее время широко используется бесцементное эндопротезирование, а также цементное и гибридное. Применяются несколько видов керамики, пар трения «керамика по керамике», «металл по металлу», большие и средние головки, кросслинковый полиэтилен, уникальные напыления и покрытия с современнейшими имплантами. Ассортимент эндопротезов постоянно обновляется с учётом внедрения новых технологий.

Ежегодно в ПККБ №1 выполняется порядка 250-300 операций. Внедрены системы с двойной мобильностью, модульные шейки для переориентации проксимального отдела бедра, уникальная головка Oxinium (металлокерамика). Все эти технологии сегодня применяются и за рубежом, они позволяют оптимизировать результаты операций и приблизить функцию замененных суставов к естественным.

Надо признать, что во всём мире операции по эндопротезированию тазобедренных суставов с финансовой точки зрения достаточно затратные (многое зависит от состояния пациента, целей, задач, выбора импланта).

Еще в 1980 году в США совокупные затраты на эндопротезирование составили 4,9 млрд долларов, а средняя стоимость одной операции в 1992 году оценивалась в 20 000 долларов. Стоимость курса лечения при эндопротезировании в 1993 г. находилась в пределах от 20 000 до 50 000 долларов и выше [Barber T. C., 1993]. В США в 1981 году эндопротез стоил в среднем 945 долларов, а в 1990 году - 2947 долларов (рост составил 212 %). Общие затраты на ведение больного при эндопротезировании в 1981 году составили 3 428 долларов, а в 1990 году - 12 348 долларов.

Несмотря на значительные затраты на эндопротезирование, таких операций с каждым годом выполняется все больше, причём, во всех возрастных группах, в том числе в молодом возрасте (Надеев А. А., 2007). Например, только в Великобритании в 1995 году выпускалось 62 системы, причем половина из них появилась на свет в первой половине 90-х. В США начиная с 2001 г. 17 фирм изготавливают и выставляют на продажу 111 видов цементных и бесцементных систем эндопротезирования бедренной кости и 56 различных протезов вертлужной впадины |Jasperson B., 2003].

Тысяча мелочей современного эндопротезирования

Современный эндопротез - это сложный биоинертный искусственный орган, состоящий из сплавов металлов (кобальт, хром, никель, титан, ванадий, молибден), полиэтилена, керамики. И каждый из перечисленных составляющих элементов имеет множество видов и вариаций. Ключом к долговременности эндопротеза и его выживаемости являются пары трения (узел, шарнирные поверхности).

Во всех странах мира постоянно ведутся как национальные, так и интернациональные научно-исследовательские изыскания по поиску, разработке, клинической и экспериментальной апробации и внедрению в практику всё новых, более совершенных технологий создания эндопротезов.

Каждые 6-12 месяцев на рынке появляются новые поколения имплантов, которые допускаются к применению после многолетних экспериментальных и лабораторных тестирований. Ведь эндопротезирование - это пересадка искусственного органа в агрессивную среду организма. В этой отрасли трансплантологии пределов совершенствованию нет, как нет и пределов достижения высот в хирургической технике. Именно сочетание современных технологий с высотами хирургической виртуозности и позволяет гарантировать результат операции.

В заключение хотелось бы привести высказывание профессора М. МЮЛЛЕРА, названного в 2002 году ортопедом столетия, в клинике которого мне посчастливилось пройти стажировку: «Хорошее эндопротезирование отличается от просто эндопротезирования всего лишь тысячью мелочей».

Количество операций по эндопротезированию суставов в различных странах в 2012 г. Страна Кол-во населения (млн) Кол-во операций (тыс) Кол-во операций на 1000 человек США 291 420 1,4 Германия 82 190 2,2 Австрия и Швейцария 15 32 2,1 Франция 59 100 1,7 Англия 60 90 1,5 Италия 58 70 1,2 Япония 127 55 0,4 Дания 5,5 40 7,3 Россия 142 41 0,3

Основные направления повышения износостойкости и биосовместимости эндопротезов:

Первое направление

1. Применение износостойких материалов:

- керамика на основе окиси алюминия и окиси циркония;

- синтетический сапфир (монокристалл окиси алюминия).

2. Модифицирование структуры и поверхностное упрочнение материала:

- термоводородная обработка сплавов титана;

- модификация сплавов на основе циркония (оксиниум).

3. Применение износостойких покрытий:

- на основе нитрида титана;

- на основе алмазоподобных плёнок.

Второе направление

Создание на поверхности титановых сплавов покрытий, обладающих бактерицидным действием (с наночастицами серебра, платины, золота)

Третье направление

Создание условий для улучшения костного врастания и контакта (остеоинтеграции) с металлическими изделиями.

"Журнал здоровья", Владивосток.