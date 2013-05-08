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Приморцам настоятельно рекомендуют прививаться от клещевого энцефалита
Если вы планируете отправить ребенка в загородный оздоровительный лагерь или базу отдыха, специалисты настоятельно рекомендуют сделать ему прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация - самое надежное средство защиты от опасного заболевания.
По итогам многолетних наблюдений, доля заболевших клещевым энцефалитом среди привитых людей составляет не более 0,01%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Причем заболевшие регистрируются только среди лиц, привитых с нарушением схемы иммунизации. Но даже в этом случае заболевание протекает в неопасной для жизни форме.
В крае ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также случаи смерти от него. В 2011 г. было зарегистрировано три летальных случая, в 2012 г. - один. Летальный исход возможен только в том случае, если человек не привит, подчёркивают специалисты.
Если исходить из оптимального варианта, то начинать вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита рекомендуется в холодное время года, задолго до наступления сезона активности клещей. Если же вы только сейчас приняли решение сделать ребенку прививку, то первичная вакцинация проводится уже по схеме экстренной профилактики.
Вакцинация (ревакцинация) заканчивается не позднее чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита и в зависимости от используемой вакцины состоит из 2-3 прививок с интервалом 1-7 месяцев. Далее однократно весной (через 9-12 месяцев) обязательна первая ревакцинация и отдаленные ревакцинации - с интервалом 3 года. Гарантированный максимум иммунной защиты против клещевого вирусного энцефалита - получение полного курса прививок.
Детям, при наличии письменного согласия родителей, могут сделать прививки против клещевого энцефалита в школах и в прививочных кабинетах по месту жительства.
Кроме энцефалита клещи переносят и другие заболевания (клещевой сыпной тиф, боррелиоз, туляремию, эрлихиоз и др.) Поэтому, выходя в лесную зону, следует предпринять все меры предосторожности: в обязательном порядке рекомендуется головной убор, частые осмотры одежды и открытых участков тела, обработка одежды специальными препаратами, отпугивающими клещей. Старайтесь соблюдать эти правила сами и проинструктируйте детей.
Кстати, укус клеща, в том числе зараженного вирусным энцефалитом, можно получить, не только находясь в лесу или лесопарковой зоне. Клещ может быть принесен домой с ветками, цветами, на шерсти домашних животных. Так как укус клеща безболезнен, то обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Кроме того, можно заболеть клещевым вирусным энцефалитом, выпив сырое козье молоко.
Татьяна ШКАРБАН, Приморский Краевой центр медицинской профилактики.
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