Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Раздавленные весной: как офисному планктону спастись от авитаминоза
Дряблая кожа, потеря зрения в сумерках, выпадающие волосы, проблемы с пищеварением – это не симптомы нового страшного заболевания. Всему виной простой гиповитаминоз. Им страдают около 60 % жителей Владивостока
Ошибки нет. Авитаминоз – неверное название «весеннего недомогания». Если обратиться к медицинской терминологии, станет ясно, что авитаминоз – это почти полное отсутствие конкретного витамина или нескольких витаминов в организме.
Подлинный авитаминоз – редкость в обыденной жизни. Чтобы заболеть им нужно длительное время питаться одинаковой пищей с низким содержанием витаминов. Например, от авитаминоза страдали моряки Магеллана и Колумба во время своих путешествий. Недостаточность одного из витаминов в организме называется гиповитаминозом.
Гиповитаминоз атакует
Симптомы гиповитаминоза могут проявляться по-разному. Всё зависит от витамина, которого не хватает организму. Нехватка витамина А вызывает «куриную слепоту» – снижение остроты зрения в сумерках. Люди с его дефицитом выглядят старше своих лет. Без витамина B не заставят себя ждать патологии сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системы. Среди симптомов числятся стрессы, раздражительность, спонтанные жжения и покалывания в ногах. Ухудшается и тонус кишечника. Витамин D является «прогормоном», и его отсутствие сказывается на работе всей эндокринной системы человека.
«По нашим данным 59% жителей Владивостока страдают от гиповитаминоза витамина D. Из них у 18% наблюдается выраженный дефицит, а оставшиеся 41% испытывают недостаточность. По современным данным “солнечный” витамин оказывает большое влияние на работу сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем», – рассказывает главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.
Офисные работники в группе риска
Офисные работники страдают от гиповитаминоза чаще, чем те, кто больше времени проводят «в поле». Это подтверждают собранные данные.
Причины лежат на поверхности. Узнать себя в человеке, который закрывает жалюзи от яркого солнца – несложно. Солнечный день многие приморцы проводят в офисе. Другим будет ближе ситуация, когда поесть нормально не получается и приходится перекусывать фастфудом и салатами на ходу. Третьи вспомнят ситуацию, когда из-за того, что их не отпускали с работы, они не смогли попасть к врачу. А ведь гиповитаминоз – это болезнь, и назначить лечение может только специалист.
«Если начать лечиться самостоятельно, то существует опасность передозировки витаминами – гипервитаминоза. Передозировка витамином A особенно опасна для беременных женщин. Она может вызвать необратимые изменения плода. Избыток витамина B может стать причиной аллергии, кожных реакций по типу крапивницы, дисфункции почек и печени. Излишек витамина D провоцирует нарушение кальциевого обмена, беспокойство, психомоторное возбуждение, вплоть до судорог», – продолжает Андрей Поздняков.
Именно поэтому важно сдавать анализ крови на витамины не только до лечения, но и во время него.
Как победить витаминные болезни?
Начать питаться сбалансированно. Гиповитаминоз побеждается не только витаминами, но и продуктами с нормальной пищевой ценностью. Баланс белков, жиров и углеводов вкупе с достаточной калорийностью улучшат самочувствие. Этот вариант подходит для тех, кто боится уколов или имеет особенно бескомпромиссное начальство. Правильно подобранная домашняя еда и разнообразие бизнес-ланчей помогут не только держать себя в форме, но и справится с гиповитаминозом.
Больше гулять, двигаться и проветривать помещение. Прямые солнечные лучи, попадающие на кожу, стимулируют выработку витамина D. Таким образом, прогулки помогают победить не только гиповитаминоз, но и позволяют справиться с гормонодефицитом. Конечно, открытая форточка может не понравиться «офисным мерзлякам». Здесь необходимо понимать, что их личный комфорт идёт вразрез не только с витаминной безопасностью, но и работоспособностью всего коллектива.
Пройти курс витаминной терапии. «Питанием существенно не изменить уровень витаминов в организме. К сожалению, содержащееся в пище количество витаминов крайне невелико. Так, чтобы получить дневную норму витамина С, необходимо съесть 2 килограмма яблок», – отмечает Андрей Поздняков.
Несколько внутримышечных уколов напротив помогут быстро восполнить дефицит витаминов. Поливитаминные комплексы тоже дают эффект, но не так быстро, как инъекции.
Контролировать изменения с помощью лабораторной диагностики. В любом лечении главное не перестараться. Индивидуальные особенности организма могут дать неожиданный и не всегда хороший результат, если не «держать руку на пульсе». А вот потраченное на лечение время вернётся сторицей. Здоровый человек всегда становится энергичнее, устойчивей к стрессам и легче добивается карьерного роста.
Новости тематики
Новости раздела
- Раздавленные весной: как офисному планктону спастись от авитаминоза
- Свободный порт Владивосток вылечат от бесплодия
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Во Владивостоке пройдет Дальневосточная научно-практическая конференция "Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний"
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке предложено снести
- В Приморье исчезло целое озеро
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Гостиница не на том месте
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Нелегальных золотодобытчиков будут отслеживать из космоса
- Приморье дождалось метанола
- В Приморье появится новый порт
- "Я не Каплан и в Ленина не стрелял?!"