Тысячекоечную больницу во Владивостоке отремонтируют в 2012 г.

На эти цели будет направлено 72,8 млн рублей.

Тысячекоечная больница Владивостока станет самым дорогим объектом капремонта в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Приморья в 2011-2012 гг. Основные статьи расходов - отделочные работы, переустройство полов и замена окон на энергосберегающие. Ремонт «тысячекойки» планируется начать в январе и завершить в ноябре 2012 г.

Согласно смете, в Приморском крае 449 зданий системы здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте. Планируется, что в 2011 г. отремонтируют 108, а в 2012 г. - 62 отделения и корпуса различных больниц края.

«Журнал Здоровья».