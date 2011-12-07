Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банк стволовых клеток появится во Владивостоке
Это будет первая лаборатория по сбору и хранению стволовых клеток в Дальневосточном регионе.
Стволовые клетки - это универсальные предшественники клеток всех органов человека, а также клеток крови. При определённых условиях они способны делиться и превращаться в любой вид ткани. Возможности применения стволовых клеток достаточно обширны: в терапии заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, при сахарном диабете, генетических нарушениях, болезнях Паркинсона и Альцгеймера, склерозе, нарушениях опорно-двигательного аппарата и других недугах. Получить стволовые клетки на пике их потенциала можно только в момент рождения ребёнка - из крови, заполняющей плаценту и пуповину новорожденного. Процедура эта абсолютно безопасна, безболезненна для новорожденного и его матери.
«В декабре ожидается поставка и установка необходимого оборудования для забора и хранения стволовых клеток», - рассказал главный врач ГУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)» Борис ГЕЛЬЦЕР. Ожидается, что банк начнёт работу в 2012 г.
"Журнал Здоровья".
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье