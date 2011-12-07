Банк стволовых клеток появится во Владивостоке

Это будет первая лаборатория по сбору и хранению стволовых клеток в Дальневосточном регионе.

Стволовые клетки - это универсальные предшественники клеток всех органов человека, а также клеток крови. При определённых условиях они способны делиться и превращаться в любой вид ткани. Возможности применения стволовых клеток достаточно обширны: в терапии заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, при сахарном диабете, генетических нарушениях, болезнях Паркинсона и Альцгеймера, склерозе, нарушениях опорно-двигательного аппарата и других недугах. Получить стволовые клетки на пике их потенциала можно только в момент рождения ребёнка - из крови, заполняющей плаценту и пуповину новорожденного. Процедура эта абсолютно безопасна, безболезненна для новорожденного и его матери.

«В декабре ожидается поставка и установка необходимого оборудования для забора и хранения стволовых клеток», - рассказал главный врач ГУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)» Борис ГЕЛЬЦЕР. Ожидается, что банк начнёт работу в 2012 г.

"Журнал Здоровья".