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Консультация: Язва - народные средства или антибиотики?

07 Декабря 2011, 18:28 | Владивосток

На вопрос читателя «Журнала Здоровья» отвечает врач-гастроэнтеролог Светлана Курилович (Владивосток).

- У меня язва желудка, врач выписал антибиотики (говорит, что это эрадикационная терапия), но я не хочу их принимать. Лечусь народными средствами, травами, и это помогает, но через какое-то время язва опять обостряется, и лечение приходится начинать сначала. Неужели это на всю жизнь?

- Если врач назначил вам эрадикационную терапию, судя по всему, это означает, что ваша болезнь связана с хеликобактерной инфекцией, а в этом случае без антибиотиков не обойтись. Цель эрадикационной терапии - не только рубцевание язвы, но - что самое главное - профилактика рецидивов. У нас есть данные многолетних наблюдений за пациентами с язвенной болезнью, которые прошли успешную эрадикацию: в последующие девять-десять лет обострения у них были крайне редки или обострений не было вовсе, кровотечения фактически сводились к нулю. А при лечении народными средствами, как вы правильно отметили, вы по-лучаете недолговременный эффект.

В дополнение к эрадикационной терапии доктор, как правило, назначает пробиотики и пребиотики. Последние научные работы показали, что эти препараты не только повышают эффективность эрадикационной терапии, но и уменьшают побочные эффекты, которые могут дать антибиотики.

Подбирая схему лечения, врач собирает подробный анамнез, изучает предшествующий опыт лечения, учитывает ситуацию в регионе по резистентности к различным антибиотикам, наличие сопутствующей патологии и другие факторы. О чём это говорит? Чтобы лечение было эффективным, не нужно подменять препараты, даже если ваши знакомые или фармацевт в аптеке посоветовали вам другой антибиотик. Кроме того, нужно чётко соблюдать дозы, кратность и время приёма лекарств. Чтобы победить болезнь, нужны совместные усилия врача и пациента.

"Журнал Здоровья".

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