Консультация: Язва может достаться в наследство

На вопрос читателя «Журнала Здоровья» отвечает врач-гастроэнтеролог Светлана Курилович (Владивосток).

- Мой отец страдает язвой желудка. После 30 лет у меня тоже начали появляться неприятные ощущения в желудке, хотя я стараюсь его беречь, не перегружать, питаться правильно. Особенно часто возникает боль, жжение после приёма таблеток от головной боли. Неужели у меня тоже язва?

- Наследственность играет большую роль: если в семье есть страдающие язвенной болезнью, то человек сразу попадает в группу риска. Во многих случаях язва желудка носит хеликобактерный (то есть инфекционный) характер, но с годами мы всё чаще имеем дело с язвенной болезнью, которая связана с приёмом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), и именно эти язвы чаще дают осложнения, особенно в виде кровотечений. Иногда даже приём таблеток от головной боли может сыграть решающую роль, особенно если вы принимаете их часто и в больших дозировках. Возможно и смешанное происхождение язвы: хеликобактерная инфекция плюс НПВП. Чтобы вам поставили точный диагноз, обратитесь к гастроэнтерологу.

"Журнал Здоровья".