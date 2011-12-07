Консультация: Трудно дышать, лежа на левом боку

- Мне 35 лет, недавно переболела ОРЗ, долго кашляла, потом кашель прошёл, но стала замечать, что когда ложусь спать на левый бок, становится трудно дышать, не могу вдохнуть полной грудью. На правом боку такой проблемы нет. С чем это может быть связано?

- Заочно ответить на этот вопрос невозможно. Необходим осмотр терапевта, вероятно, потребуется флюорография органов грудной клетки и электрокардиограмма (ЭКГ).

"Журнал Здоровья".