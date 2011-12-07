Консультация: Если не чувствуешь вкус еды...

- В последний месяц стала замечать, что почти не чувствую вкуса еды. Больше жалоб никаких нет, в начале осени, правда, простудилась, но вскоре поправилась, сейчас ничего не болит. Скажите, что может привести к потере вкуса?

- Такое состояние может быть следствием перенесённой вирусной инфекции. Приём некоторых медикаментов также может сопровождаться потерей вкуса. Вам можно порекомендовать пройти осмотр стоматолога и гастроэнтеролога.

"Журнал Здоровья".