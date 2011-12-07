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Возможна ли скорая помощь во Владивостоке за 15 минут?

07 Декабря 2011, 14:59 | Владивосток

Ответ на этот вопрос искал губернатор Сергей ДАРЬКИН, лично посетив автомобильный парк службы скорой помощи Владивостока, где ознакомился с работой оперативного отдела станции.

С 2012 года служба переходит на финансирование из краевого бюджета. В беседе с персоналом станции скорой медицинской помощи губернатор рассказал, что зарплата сотрудников здравоохранения края проиндексирована с 1 октября на 6,5%, повышение зарплаты ожидает и сотрудников скорой помощи.

Чтобы соответствовать нормативу, по которому скорая должна приезжать на вызов в течение 15 минут, необходимо расширить автопарк станций. По нормам во Владивостоке должно обслуживать население не менее 60 автомобилей скорой помощи, по факту их только 47. Сергей Дарькин предложил рассмотреть возможность ремонта и приобретения автомобилей на «Соллерсе». Губернатор выслушал предложения по информатизации работы медицинских бригад и обеспечения медиков общежитием.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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