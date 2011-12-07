Остеоартроз: выбирайте активную жизнь без боли!

Если вам поставили диагноз «остеоартроз», главное - не падать духом. Помните, вы не одни: миллионы людей во всём мире страдают остеоартрозом. Значит ли это, что нужно смириться с болью и отказаться от активной жизни? Конечно, нет! Новое поколение препаратов на основе гиалуроновой кислоты избавит вас от неприятных ощущений и восстановит подвижность суставов.

Остеоартроз традиционно считается болезнью пожилых, но с этим недугом могут столкнуться и молодые люди, особенно если они испытывают высокие физические нагрузки. Первый симптом, на который стоит обратить внимание, - это хруст в суставах. Как правило, артроз развивается медленно, на протяжении нескольких лет. Если при движении вы начали испытывать неудобство, имеет смысл обратиться к врачу, не дожидаясь, пока изменения станут необратимыми. Надеяться на то, что сустав придёт в норму сам собой, не стоит. Со временем недуг прогрессирует, возникает боль, а вместе с ней - отчаяние: неужели это навсегда?

К сожалению, нестероидные противовоспалительные препараты не всегда приносят ожидаемый эффект. Даже если удаётся снять воспаление, вы чувствуете, что сустав всё равно не может работать в полную силу. Дело в том, что при остеоартрозе уменьшается объём синовиальной жидкости и изменяется её состав. Это ведёт к неприятным ощущениям и уменьшению подвижности сустава, поскольку синовиальная жидкость играет роль амортизатора. Повышение механической нагрузки на сустав ускоряет разрушение хряща. Что же делать?

Можно выполнить протезирование сустава, но этот вариант требует операции, которая показана далеко не всем пациентам. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет и целый ряд других заболеваний исключают возможность операции.

Современная альтернатива протезированию - препараты-протекторы, которые позволяют восстановить нормальную работу сустава. Как же действуют эти препараты? В состав протекторов входит гиалуроновая кислота, которая улучшает состав синовиальной жидкости, предотвращает разрушение хряща и в некоторых случаях даже способствует регенерации. Боль уходит, а вы получаете возможность вернуться к активной жизни.

И самое главное - операция не нужна. Протектор вводится путём инъекции, при использовании различных препаратов курс лечения может составлять от 1 до 5 инъекций.

Раньше протекторы создавались на основе животного белка и могли вызвать аллергическую реакцию. Новое поколение препаратов содержит только синтетические компоненты и - никакого биологического материала, а значит, об аллергии не может быть и речи.

«Центр медицинского обеспечения» представляет на Дальнем Востоке широкий спектр препаратов на основе гиалуроновой кислоты от ведущих российских и западных производителей - Остенил, Русвиск, Вискосил, Дьюралан, Вископлюс и т. п. Все препараты зарегистрированы и поставляются в Россию официально, их эффективность подтверждена клиническими испытаниями.

Дьюралан относится к протекторам последнего поколения. Восстанавливает нарушенные функции коленных и тазо-бедренных суставов. На курс лечения достаточно одной инъекции. Положительный эффект длится от 6 месяцев до года. Дьюралан-мини с уменьшенной дозировкой (1 мл) предназначен для мелких суставов: этот препарат защитит ваши пальцы, кисти, ступни, плечевые и локтевые суставы.

Остенил Плюс представляет собой усовершенствованный вариант препарата Остенил: его отличает увеличенная в два раза концентрация гиалуроновой кислоты и наличие маннитола, мощного антиоксиданта, предотвращающего разрушение молекулярной структуры гиалуроновой кислоты в суставе. Это позволяет сократить число инъекций до одной (особенно на ранних стадиях остеоартроза) или увеличить интервалы между ними, если вам показано повторное введение. Эффект сохраняется в течение 6 месяцев. Остенил плюс и Дьюралан можно использовать для ускорения восстановления суставов после артроскопических операций.

ВискоПлюс - новейший препарат, прошедший регистрацию в сентябре 2011 г. Имеет высокую молекулярную массу, идентичную человеческой, и лучше воспринимается организмом. При изготовлении препарата используются новые методы очистки и стерилизации. На курс лечения достаточно трёх инъекций, ремиссия длится от 6 месяцев до года.

Чтобы определиться с выбором протектора, обратитесь к лечащему врачу. Все указанные препараты поставляются в одноразовых шприцах, готовых к применению. Протектор вводится в полость сустава, и эффективность лечения напрямую зависит от того, насколько грамотно и профессионально была сделана инъекция. Поэтому вводить препараты гиалуроновой кислоты должен только квалифицированный специалист. Прежде чем делать укол, нужно убедиться, что доктор, к которому вы обратились, владеет техникой внутрисуставных инъекций.

В «Центре медицинского обеспечения» вы можете получить консультацию специалиста с медицинским образованием и многолетним опытом работы по всем представленным препаратам.

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