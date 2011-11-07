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Во Владивостоке преобразился очередной роддом

07 Ноября 2011, 21:48 | Владивосток

В роддоме № 1 Владивостока (ул. Завойко, 8) завершен комплексный ремонт. Работы такого масштаба проведены здесь впервые за многие годы. Качество работ проверил в ходе выездного совещания глава краевого центра Игорь ПУШКАРЁВ.

Это медучреждение включает стационар на 60 мест и женскую консультацию, которая принимает более 350 пациенток в смену. В основном это жительницы Первореченского и Советского районов. За сутки здесь на свет появляются 6-7 малышей.

За прошедший год на средства городского бюджета в первом роддоме были обновлены родзалы и выписное отделение, отреставрирована кровля. При ремонте родильного отделения были применены новые строительные технологии: стены отделаны специальными панелями из композитного, негорючего строительного материала, покрытыми антибактериальным полимером, стойким к ультрафиолетовому излучению.

Как отмечают сами врачи, проведённые работы повысят качество оказания медицинской помощи беременным и роженицам, нуждающимся в неотложной и интенсивной терапии, а также снизят заболеваемость среди новорожденных и мам.

Игорь Пушкарёв пообщался с врачами учреждения. Специалистов интересовали возможные изменения в работе, связанные с планами по передаче городских медицинских учреждений в ведение администрации Приморского края.

«Практически все медицинские учреждения Владивостока за последние два-три года отремонтированы, во многих приобретено и установлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование, что позволяет оказывать более эффективную медицинскую помощь людям, - рассказал глава города Игорь Пушкарёв. - С нового года городские больницы, поликлиники, роддома переходят на баланс администрации Приморского края. Мы передадим их в хорошем материально-техническом состоянии, поэтому уверен, что городское здравоохранение продолжит свое развитие».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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