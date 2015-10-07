ТОФ сдает позиции на берегу

Во Владивостоке продолжается обустройство «Берега здоровья» - пешеходной зоны, которую по поручению главы города Игоря Пушкарева создают вдоль Амурского залива, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сейчас строители приступили к благоустройству пешеходной тропы, которая пройдет по территории Водной станции Тихоокеанского флота, далее через пляж «Юбилейный», и выйдет к большому светомузыкальному фонтану на набережной Спортивной гавани.





Напомним, что ранее в рамках реализации первого этапа обустройства «Берега здоровья», движение на участке от гостиницы на мысе Бурном до фонтана на набережной проходило по существующему пешеходному тротуару по улице Набережной. Теперь, благодаря договоренности с руководством Тихоокеанского флота, тропа здоровья пройдет в непосредственной близости к морю, как и предполагал проект.

Сейчас на объекте ведется отсыпка пешеходной тропы скальным грунтом, после чего строители произведут устройство щебеночного основания, заасфальтируют и установят леерное ограждение. Откосы вдоль дорожки укрепят во избежание сползания растительного грунта.

О возможности длительных пеших прогулок вдоль моря в черте города мечтало не одно поколение жителей города, но только сейчас это становится реальностью. Пешеходная тропа пользуется большой популярностью среди горожан. С утра до позднего вечера на благоустроенном участке прогуливаются жители и гости Владивостока. В перспективе «Берег здоровья» пройдет от Токаревского маяка до Второй Речки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.