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ТОФ сдает позиции на берегу

07 Октября 2015, 14:04 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается обустройство «Берега здоровья» - пешеходной зоны, которую по поручению главы города Игоря Пушкарева создают вдоль Амурского залива, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сейчас строители приступили к благоустройству пешеходной тропы, которая пройдет по территории Водной станции Тихоокеанского флота, далее через пляж «Юбилейный», и выйдет к большому светомузыкальному фонтану на набережной Спортивной гавани.

 


 

Напомним, что ранее в рамках реализации первого этапа обустройства «Берега здоровья», движение на участке от гостиницы на мысе Бурном до фонтана на набережной проходило по существующему пешеходному тротуару по улице Набережной. Теперь, благодаря договоренности с руководством Тихоокеанского флота, тропа здоровья пройдет в непосредственной близости к морю, как и предполагал проект.

Сейчас на объекте ведется отсыпка пешеходной тропы скальным грунтом, после чего строители произведут устройство щебеночного основания, заасфальтируют и установят леерное ограждение. Откосы вдоль дорожки укрепят во избежание сползания растительного грунта.

О возможности длительных пеших прогулок вдоль моря в черте города мечтало не одно поколение жителей города, но только сейчас это становится реальностью. Пешеходная тропа пользуется большой популярностью среди горожан. С утра до позднего вечера на благоустроенном участке прогуливаются жители и гости Владивостока. В перспективе «Берег здоровья» пройдет от Токаревского маяка до Второй Речки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: тропа  здоровье  набережная  пешеход 



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Комментарии

  • 36207:09, 08.10.2015#

    Осталась единственная нормально функционирующая водная станция, как только сдаст свои позиции станет Водником и Динамо.

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