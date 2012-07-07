Врач-остеопат: Двоечников нужно лечить, а не наказывать

«Найдите в организме здоровье. Там, где есть здоровье, болезни нет места», - говорил основатель остеопатии Эндрю СТИЛЛ.

Об одном из самых молодых направлений российской медицины рассказывает Наталья КАРПЕНКО, заведующая владивостокским детским отделением Института вертеброневрологии и мануальной медицины, действительный член Регистра остеопатов России.

Справка «ЖЗ»

Датой рождения остеопатии считается 22 июня 1874 г., когда американский доктор Эндрю Стилл отошёл от классической медицины, поставив на ноги ребёнка, страдающего геморрагической дизентерией, без всяких лекарств и процедур - только с помощью рук. История остеопатии в России началась в 1991 г., когда нашу страну посетила Виола ФРАЙМАН из Сан-Диего (Калифорния).

- В 1991 году я впервые услышала об остеопатии, прошла обучение у Виолы Фрайман и могу сказать, что для меня как для врача с двадцатилетним стажем это был шок: как же я раньше этого не видела, не замечала? Как будто с глаз моих спала пелена... До этого я 19 лет проработала детским хирургом и на многие вопросы просто не могла найти ответов: если мы всё делали так, как нужно, как нас учили, как принято, то почему же некоторым пациентам мы так и не смогли помочь? Остеопатия расставила всё по своим местам. Конечно, хирургия была, есть и будет - в первую очередь, речь идёт о неотложных состояниях, но, положа руку на сердце, могу сказать: многое из того, что сейчас оперируется, вообще не нуждается в хирургическом вмешательстве и может быть скорректировано мануальными техниками.

- Наталья Александровна, помогите разобраться: чем отличается остеопатия от мануальной терапии? Или это синонимы?

- Все методы, где инструментом диагностики и лечения выступает рука, - хиропрактика, костоправство, мануальная терапия, остеопатия - входят в раздел мануальной медицины (от латинского manus - рука): Основа у этих методов одна - все они вышли из древнего искусства врачевания, которое насчитывает уже не одну тысячу лет. С давних времён главным инструментом диагностики и лечения были руки. Фармацевтическая промышленность и диагностическая техника появились гораздо позже - это уже изобретения нового времени. Поэтому назвать мануальную медицину новой отраслью можно только отчасти. На самом деле, мы возвращаемся к истокам.

Отличие остеопатии от других мануальных методик заключается в том, что здесь доктор ставит перед собой задачу излечить не отдельную болезнь, но весь организм в целом, привести его в равновесие, открыть его собственные резервы, активизировать жизненные силы, стимулировать механизмы саморегуляции.

- Сам термин «остеопатия» происходит от греческих слов «кость» и «страдание»...

- Да, и это вполне объяснимо. Основа человеческого организма - это кости, на которые фиксируются мышцы, связки, куда «упакованы» все органы. И череп, где находится мозг - наш «бортовой компьютер», тоже состоит из костей. Многие проблемы, возникающие в различных системах организма, так или иначе связаны со скелетом. Поэтому первая задача остеопата - восстановить костную структуру, чтобы гармонизировать состояние всего организма.

Чтобы организм хорошо функционировал, нужно рассматривать его как единое целое: за какую бы ниточку мы ни потянули, всё приходит в движение. Поэтому остеопатия охватывает все системы организма: артровертебральный раздел связан с костной системой, висцеральный - с внутренними органами, краниосакральный - с центральной нервной системой и ее оболочками, фасциальный раздел затрагивает мышечную систему, наш мягкий скелет, где проходят все коммуникации - нервы, кровеносные и лимфатические сосуды.

- Знаю, что на приём к вам приходят мамы с детьми, начиная с первых дней жизни. Когда имеет смысл впервые показать ребёнка остеопату?

- Считаю, что это нужно сделать ещё до рождения. Когда будущая мама получает остеопатическую коррекцию, беременность протекает более спокойно, более гармонично, роды проходят легче, ребёнок получает меньше внутриутробных повреждений, снижается риск родовых травм. Конечно, оптимальный вариант - когда остеопат присутствует при родах. Знаю, что во многих европейских странах это практикуется на постоянной основе. Кстати, специалистов нашей клиники тоже порой приглашают в роддома в сложных случаях.

Очень важны первые 15 часов - период адаптации ребёнка к новой жизни - особенно если есть серьёзные повреждения. В любом случае, рекомендуется показать ребёнка остеопату в первые дни жизни - чем раньше, тем лучше. У остеопатов есть пословица: «То, что можно сделать сразу после рождения за 2 минуты, через день можно сделать за 30 минут, через месяц - за 3 месяца». Окостенение позвонков начинается в конце второго - начале третьего месяца жизни.

По данным европейской медицинской статистики, только 10% детей рождаются абсолютно здоровыми, 10% - с явными патологиями, в остальных 80% случаев происходит травматизация матери и ребёнка при родах - это приводит к нарушениям, которые не видны, но могут серьёзно сказаться на дальнейшей жизни. В России такой статистики нет, но думаю, что цифры примерно те же. Особым поводом для беспокойства родителей должны стать видимые асимметрии тела, повышенная возбудимость ребёнка, беспокойство без видимой причины, постоянные срыгивания, запоры, задержка двигательного развития, нарушения сна… Многие из этих нарушений можно устранить уже в первые дни и месяцы жизни. Хочу напомнить, что наши предки уделяли этому большое внимание: повивальная бабка, приняв роды, правила и ладила младенца. К сожалению, в XX веке эта традиция была утрачена.

- Что может служить основанием для обращения к остеопату в более старшем возрасте - в детском саду, в школьные годы?

- Во-первых, это любые нарушения осанки, неправильная установка стоп, во-вторых, головные боли, трудности в обучении. Двоечников нужно лечить, а не наказывать. Насторожить родителей должны и резкие перепады настроения, и нарушения речи, зрения, слуха, и проблемы с пищеварением, и энурез... Все эти проблемы могут быть связаны с микротравмами черепа, блоками шейного отдела позвоночника, перекосом тазовых костей и другими повреждениями костной системы. Даже в возрасте 7-12 лет эта система хорошо поддаётся коррекции, главное - не опоздать. В качестве примера могу привести косоглазие: сегодня детей с такой патологией оперируют всё реже, поскольку установлено, что в большинстве случаев это не проблема глазодвигательных мышц, а результат травмы черепа.

- Можно ли сказать, что в последние годы проблем со здоровьем у детей стало больше?

- Думаю, что раньше проблем было не меньше, просто им не уделяли такого внимания. Моему сыну уже за 40, но сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем в детстве. Первые два года жизни ребёнок просыпался через каждые полчаса, его крик я не забуду никогда… Теперь я понимаю, что с ним происходило, но тогда считалось, что ничего особенного в этом нет. Потом были постоянные жалобы на головную боль - детский сад, школа, институт… Спустя годы я поняла, что причиной была внутричерепная гипертония, которая стала следствием родовой травмы, но 40 лет назад я ничем не могла помочь собственному ребёнку, а ведь эту патологию можно было устранить в первые месяцы жизни! В те годы отечественная медицина могла предложить нам только медикаментозную терапию, а она не даёт такого эффекта, как мануальные техники. Ведь пока мы не устраним последствия травмы и не приведём костную систему в нормальное состояние, все остальные методы будут давать только кратковременное улучшение.

Сегодня у нас есть такие возможности, которых не было ни 40, ни 20, ни даже 10 лет назад. Мы можем констатировать, что догнали зарубежных коллег, которые практикуют остеопатические методы с конца XIX века. Жителям Владивостока и Приморского края особенно повезло: с полной ответственностью могу сказать, что такой большой специализированной детской клиники, как при Институте вертеброневрологии и мануальной медицины, где ежедневно вели бы приём не менее 10 врачей, нет на всём постсоветском пространстве. Наши специалисты обучались у ведущих остеопатов мира, поэтому и философия, и методология, и принципы работы у нас, несомненно, остеопатические.

- Сегодня российские специалисты уже разговаривают с европейскими и американскими остеопатами на равных?

- Безусловно, нас уважают, с нами считаются, и это очень приятно. Высокий профессионализм российских остеопатов получил международное признание. Главный наш плюс - в том, что в России все остеопаты имеют медицинское образование и хорошую клиническую базу. Дело в том, что в европейских странах остеопаты не являются врачами: они обучаются в остеопатических школах, где даются фундаментальные знания по анатомии, физиологии, биохимии, но нет клинических дисциплин. Это влечёт за собой определённые ограничения. Французские остеопаты рассказывали нам, что они не имеют права принять пациента, если он приходит с острой болью: сначала нужно направить его к врачу, который снимет боль, а потом уже пациент может прийти на приём к остеопату. По той же причине у наших европейских коллег возможностей для проведения клинических исследований гораздо меньше.

- Почему в нашей стране остеопаты и мануальные терапевты не работают в системе обязательного медицинского страхования, а их услуги платные?

- Сегодня в поликлиниках и больницах начали появляться такие специалисты, и к ним на приём можно попасть по полису ОМС, но это скорее редкость. Дело в том, что в нашей стране мануальная терапия как самостоятельная специальность была введена только в 1998 году - к этому времени штатное расписание во всех государственных медицинских учреждениях было уже утверждено, свободных ставок не осталось, и потом происходило только сокращение. А вводить что-то новое при отсутствии дополнительного государственного финансирования очень сложно. Но я знаю, что сейчас на уровне Минздрава идёт разработка нового стандарта медицинских услуг, согласно которому мануальные терапевты должны присутствовать в роддомах, стационарах, реабилитационных центрах из расчёта 1 врач на 10 тысяч населения (такие же нормы действуют сегодня в отношении узких специалистов). Будем надеяться, что этот проект воплотится в жизнь.

- Знаю, что некоторых пациентов смущает стоимость услуг мануальщиков…

- Стоимость лечения складывается из наших затрат (аренда помещения, зарплата технического персонала, ремонт, коммунальные услуги и т. д.). Немалые средства врач тратит на обучение у лучших специалистов мирового уровня. И ещё один важный момент. Многих пациентов не смущает, что они платят огромные деньги за новейшие диагностические процедуры, приобретают дорогостоящие лекарства, которые только снимают боль, но никак не влияют на картину заболевания. При этом услуги врача-остеопата кажутся им дорогими. Но я точно знаю, что пациент никогда не встанет с моего стола в том же состоянии, в котором он пришёл на приём. Методики, которые мы используем, дают возможность пациенту почувствовать себя лучше уже после первого сеанса.

- Для меня всегда было загадкой, как работает остеопат, как ему удаётся добиваться таких результатов?

- Это трудно объяснить словами - это нужно почувствовать. В отличие от других направлений мануальной медицины, остеопат использует только мягкие, щадящие способы воздействия, ни в коем случае не причиняя пациенту боли. Но хочу подчеркнуть, что остеопатия - это не чудо, не сверхчутье, не магнетическое воздействие. Остеопатия строится на глубоком знании законов функционирования человеческого организма. И это не плацебо: даже если пациент не верит остеопату, остеопат всё равно сможет ему помочь. Известно, что самые большие скептики - это врачи, но и они признают, что остеопатия работает.

Елена ВОЛКОВА, «Журнал здоровья».