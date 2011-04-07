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Во Владивостоке родился гигантский малыш
07 Апреля 2011, 21:23 | Владивосток
Во Владивостоке в минувшие выходные родился мальчик весом 5 160 г и ростом 60 см. Ребенок появился на свет в роддоме №5, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.
Несмотря на то, что такие роды сложнее обычных, в этом случае они прошли естественным путем. Малыша назвали Леонидом. Он и его мама чувствуют себя хорошо.
Новорожденный Леонид в этом году открыл сезон больших малышей. В 2010 году в пятом роддоме родились два таких ребенка. Обычным считается новорожденный весом 3 500 г и ростом 50-55 см. Если масса ребенка при рождении составляет 4 000-5 000 г, он считается крупным. При массе 5 000 г и выше плод называют гигантским.
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