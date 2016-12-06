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Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей

06 Декабря 2016, 11:33 | Владивосток

Прототипы бионических протезов разрабатывают студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Три группы молодых изобретателей из Инженерной школы (ИШ) и Школы биомедицины (ШБМ) создают перспективные протезы верхней и нижней конечностей, а также мышечный электростимулятор с элементами экзоскелета. Работа выполняется в рамках конкурса «Битва нейроинженеров», инициированного Медицинским центром ДВФУ.

Наибольшее внимание уже успела привлечь разработка студентов ИШ и ШБМ «ART-Bionics». Ее лидер, первокурсник направления «Прикладная механика» Данил Фонов, выиграл в битве интеллектуалов «Science Slam» в ДВФУ, где представил оригинальную разработку биопротеза кисти руки. Главной особенностью изобретения является его экономичность: протез создается из недорогих материалов и деталей себестоимостью около 8 000 рублей, тогда как минимальная цена аналогов составляет от полумиллиона рублей.

Как рассказал Данил Фонов, его команда стремится сделать протез, сочетающий в себе простоту использования, гидрозащиту, высокую скорость передачи сигнала и наличие обратной связи. На данном этапе студенты разработали прототип кисти и планируют создать модель с беспроводным зарядным устройством, работающим от передачи мозговых, а не мышечных импульсов. Проект уже заинтересовал корпорацию «Роснано», вышел в финал регионального конкурса «УМНИК» и был представлен на нескольких научных конференциях.

Куратор «Битвы инженеров», нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров отметил, что разработки всех участников «Битвы нейроинженеров» актуальны и перспективны. Команда «EXO FEET I» работает над созданием внешнего мышечного электростимулятора с элементами экзоскелета для людей с позвоночно-спинальной травмой. Он должен получиться легче аналогов и не потребует дополнительной опоры при использовании. Команда «Альфа» занимается созданием протеза нижней конечности, которая позволит решить проблему анатомической схожести и энергопотребления, а также облегчит пациенту подъем по лестнице. Совершенствовать свои разработки студенты будут в течение зимы, победитель конкурса станет известен в марте 2017 года, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Стоит отметить, что в создании протезов участвуют не только будущие инженеры и специалисты из области биомедицины. К проекту подключились психологи, а для дальнейшей работы молодые изобретатели также приглашают к сотрудничеству программистов, маркетологов, материаловедов и людей с ограниченными возможностями передвижения, готовых консультировать команды.

Желающие присоединиться к разработчикам могут обращаться в группу «Битва инженеров» ВКонтакте или непосредственно к лидерам: «ART-Bionics» — Данил Фонов, тел. +7-914-712-35-47, «Альфа» — Хумайра Ботирова, тел. +7-924-726-09-15, «EXO FEET I» — Степан Северин, тел.  +7-999-614-67-70.

Фото: пресс-служба ДВФУ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДВФУ  протезы 






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