Зимой у приморцев ЛОР-органы в особой зоне риска

У каждого времени года - свои радости и свои проблемы. Осенью и зимой требуют к себе повышенного внимания органы дыхания. На вопросы читателей отвечает владивостокский ЛОР-врач Оксана ЗАКАМСКАЯ.

- Нашему сыну 6 лет, недавно перенёс ОРВИ и после этого стал храпеть. С чем это может быть связано и что делать в такой ситуации?

- Первым делом надо обратиться к ЛОР-врачу, чтобы определиться с диагнозом. Храп у ребёнка может быть вызван аллергическим ринитом (если носовое дыхание затруднено и днём, и ночью) или разрастанием аденоидной ткани в носоглотке (если носовое дыхание ухудшается только ночью, когда ребёнок принимает горизонтальное положение). Чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем лучше, поскольку разрастание аденоидной ткани (в просторечии - аденоиды) может привести к синуситу и снижению слуха.

- Дочке 4,5 года, часто болеет (почти каждый месяц), аденоиды 2-3 степени. ЛОР в детской поликлинике предлагает удалить аденоиды. Стоит ли идти на операцию в этом возрасте?

- В возрасте 4,5 лет сразу соглашаться на операцию не стоит - сначала нужно пройти обследование. Абсолютными показаниями для удаления аденоидов являются снижение слуха, хронический синусит и ночное апноэ (когда ребёнок просыпается ночью от того, что не может дышать носом). Затруднённое носовое дыхание ведёт к нарушению кровоснабжения головного мозга, что негативно сказывается на функционировании всего организма. Если есть абсолютные показания, операция действительно необходима.

Если же носовое дыхание не нарушено, аденоиды удалять нежелательно. Этот орган необходим детскому организму, который вступает в период формирования иммунного ответа. Дело в том, что аденоиды по сути своей - иммунный орган, они вырабатывают особые клетки, уничтожающие вредные микроорганизмы. Во время заболевания аденоиды увеличиваются - для борьбы с инфекцией. Но если ребенок болеет слишком часто или болезнь становится хронической, аденоиды постоянно воспалены, они всё больше разрастаются и могут сами стать очагом хронической инфекции. В таком случае, если аденоиды уже не выполняют своей иммунной функции, принимается решение об их удалении.

Хочу отметить, что операция не устраняет причину заболевания - только следствие. Иными словами, если вы удалите аденоиды, нет никакой гарантии, что ребёнок перестанет часто болеть - надо искать причину, которая заставляет лимфоидную ткань увеличиваться. Кроме того, после проведения операции аденоиды могут вырасти снова.

Вам можно посоветовать проконсультироваться у хорошего ЛОРа и при необходимости у аллерголога, пройти обследование (сделать эндоскопию, рентген, бакпосев и пр.) и после этого уже принимать решение.

- У меня большая проблема: вот уже несколько месяцев, начиная с зимы, я использую нафтизин, без него совсем невозможно дышать. Можно ли избавиться от этой зависимости?

- Да, это реально. В случае, когда «стаж» зависимости не превышает двух лет, можно попробовать избавиться от нее самостоятельно - просто перестать принимать этот препарат. Если вы не можете сделать это одномоментно, постепенно сокращайте количество приёмов: например, сначала используйте сосудосуживающие капли три раза в сутки, потом два, потом один, а потом волевым решением совсем откажитесь от нафтизина. Практика показывает, что трудно бывает в первые 2-3 суток, потом состояние постепенно нормализуется. Если вы сами не можете справиться с этой проблемой, обратитесь к квалифицированному ЛОР-врачу. Современные методики позволяют быстро избавить пациента от зависимости.

- Моей маме (61 год) поставили диагноз «гайморит». Врач в ЦРБ предлагает сделать прокол, но мама очень боится. Можно ли вылечить гайморит без прокола?

- Да, можно, при помощи синус-катетера ЯМИК - это современная и совершенно нетравматичная методика. Синус-катетер, оснащённый специальными баллонами, вставляется в полость носа, баллоны раздуваются, создавая перепады давления, и гной эвакуируется. Если такой возможности нет, если врачи вашей ЦРБ не владеют подобной методикой и при этом у вашей мамы есть показания для пункции, значит, надо делать пункцию, иначе вы можете сформировать хронический гайморит, не пролечив заболевание, как положено.

"Журнал здоровья".