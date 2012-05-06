Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке в роддом можно попасть через Интернет
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. На прием к специалистам «третьего» роддома Владивостока теперь можно записаться через Иинтернет. Такая услуга предоставлена на персональном сайте учреждения.
Как рассказала главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Елена Новицкая, появление веб-сервиса – это актуальное предложение продиктовано потребностями современного общества, и стало результатом планомерной деятельности, направленной на развитие учреждения и повышение качества оказываемых услуг. «Создавая два года назад свою виртуальную страничку, мы ставили перед собой задачу не просто заявить о себе и дать максимально полную информацию о нашем роддоме, а перейти на принципиально новый уровень работы с пациентами, - говорит Елена Валерьевна. – Одним из показателей этого уровня, на наш взгляд, является возможность дистанционно получить доступ к услугам учреждения, в том числе записаться к специалистам».
Электронный формат предварительной записи к врачам акушерам-гинекологам и на специализированный прием действует только второй месяц. За это время веб-услугой воспользовались 330 человек. Электронная услуга не просто уменьшила очередь в регистратуру женской консультации, но и оптимизировала работу врачей.
Записаться ко всем врачам акушерам-гинекологам и на специализированный прием можно на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» по адресу: www.rd3vl.ru. Для этого необходимо перейти с главной страницы на расположенную в левой колонке ссылку «Записаться на прием». Здесь же можно ознакомиться с правилами использования интернет-сервиса.
Отметим, необходимость предварительной записи касается лишь плановых приемов и операций. Экстренная медицинская помощь оказывается вне очереди.
"Золотой Рог".
Новости тематики
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей