www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Связь
Распечатать

Во Владивостоке в роддом можно попасть через Интернет

06 Мая 2012, 00:31 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. На прием к специалистам «третьего» роддома Владивостока теперь можно записаться через Иинтернет. Такая услуга предоставлена на персональном сайте учреждения.

Как рассказала главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Елена Новицкая, появление веб-сервиса – это актуальное предложение продиктовано потребностями современного общества, и стало результатом планомерной деятельности, направленной на развитие учреждения и повышение качества оказываемых услуг. «Создавая два года назад свою виртуальную страничку, мы ставили перед собой задачу не просто заявить о себе и дать максимально полную информацию о нашем роддоме, а перейти на принципиально новый уровень работы с пациентами, - говорит Елена Валерьевна. – Одним из показателей этого уровня, на наш взгляд, является возможность дистанционно получить доступ к услугам учреждения, в том числе записаться к специалистам».

Электронный формат предварительной записи к врачам акушерам-гинекологам и на специализированный прием действует только второй месяц. За это время веб-услугой воспользовались 330 человек. Электронная услуга не просто уменьшила очередь в регистратуру женской консультации, но и оптимизировала работу врачей.

Записаться ко всем врачам акушерам-гинекологам и на специализированный прием можно на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» по адресу: www.rd3vl.ru. Для этого необходимо перейти с главной страницы на расположенную в левой колонке ссылку «Записаться на прием». Здесь же можно ознакомиться с правилами использования интернет-сервиса.

Отметим, необходимость предварительной записи касается лишь плановых приемов и операций. Экстренная медицинская помощь оказывается вне очереди.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru