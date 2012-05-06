Во Владивостоке в роддом можно попасть через Интернет

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. На прием к специалистам «третьего» роддома Владивостока теперь можно записаться через Иинтернет. Такая услуга предоставлена на персональном сайте учреждения.

Как рассказала главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Елена Новицкая, появление веб-сервиса – это актуальное предложение продиктовано потребностями современного общества, и стало результатом планомерной деятельности, направленной на развитие учреждения и повышение качества оказываемых услуг. «Создавая два года назад свою виртуальную страничку, мы ставили перед собой задачу не просто заявить о себе и дать максимально полную информацию о нашем роддоме, а перейти на принципиально новый уровень работы с пациентами, - говорит Елена Валерьевна. – Одним из показателей этого уровня, на наш взгляд, является возможность дистанционно получить доступ к услугам учреждения, в том числе записаться к специалистам».

Электронный формат предварительной записи к врачам акушерам-гинекологам и на специализированный прием действует только второй месяц. За это время веб-услугой воспользовались 330 человек. Электронная услуга не просто уменьшила очередь в регистратуру женской консультации, но и оптимизировала работу врачей.

Записаться ко всем врачам акушерам-гинекологам и на специализированный прием можно на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» по адресу: www.rd3vl.ru. Для этого необходимо перейти с главной страницы на расположенную в левой колонке ссылку «Записаться на прием». Здесь же можно ознакомиться с правилами использования интернет-сервиса.

Отметим, необходимость предварительной записи касается лишь плановых приемов и операций. Экстренная медицинская помощь оказывается вне очереди.

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