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Свободный порт Владивосток вылечат от бесплодия

06 Марта 2019, 17:37 | Владивосток

Группа компаний «Мать и дитя» получила льготы при открытии первой клиники на Дальнем Востоке

Компания MD Medical Group Investments Plc, владеющая сетью клиник «Мать и дитя», инвестировала 50 млн рублей в открытие клиники во Владивостоке. Проект реализует в рамках Режима Свободного порта ООО «Мать и дитя Владивосток».

«Благодаря открытию клиники в ... городе Владивостоке, «Мать и дитя» выходит в стратегически важный, динамично развивающийся российский регион, где сможет предоставлять высокотехнологичную медицинскую помощь своим пациентам. Открытие клиники является еще одним шагом в последовательной реализации курса компании на создание широкой сети клиник и госпиталей по всей России», - прокомментировал гендиректор и основатель ГК «Мать и дитя» Марк КУРЦЕР, слова которого приводятся в сообщении.

С открытием новой клиники ГК «Мать и дитя» теперь представлена в семи федеральных округах РФ.

Общая площадь клиники во Владивостоке составляет 358 кв. м. Ее мощности позволят проводить до 500 циклов ЭКО, включая циклы по ОМС, и более 20 тыс. врачебных приемов в год.

Досье газеты «Золотой Рог»: Группа компаний «Мать и дитя» объединяет 41 современное медицинское учреждение, включая 5 стационаров и 36 амбулаторных клиник в 23 городах. С 12 октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото с сайта ГК "Мать и дитя".

Автор: Олег Клименко
Теги: медицина  резидент  открытие  свободный порт  клиника  эко 



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Комментарии

  • ....................19:04, 06.03.2019#

    Чему вы радуетесь?? Если вы безплодны, так виноваты в этом только сами, особенно это касается женщин. . делайте Эко - рожайте гомункулов!!!!!и на этом, так ваш так называемый род закончится. . . . . . . Гомункулы не способны к размножению. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • ....................19:04, 06.03.2019#

    Чему вы радуетесь?? Если вы безплодны, так виноваты в этом только сами, особенно это касается женщин. . делайте Эко - рожайте гомункулов!!!!!и на этом, так ваш так называемый род закончится. . . . . . . Гомункулы не способны к размножению. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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