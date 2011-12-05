В роддоме № 3 Владивостока родилась тройня

Первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ на прошлой неделе лично поздравил Оксану СМИРНОВУ в день, когда она родила тройню в родильном доме №3 Владивостока. Лучшим подарком для семьи, в которой уже есть двое детей и нет своей квартиры, станет жилищный сертификат, на который семья теперь имеет право согласно краевому закону.

Но пожелание Игоря Шувалова молодой маме: «И рожайте еще детишек!» звучало ответственно. Не только потому, что он сам отец четверых детей, один из которых, по слухам, служит на острове Русском. Чиновник высокого ранга обещал для приморских матерей построить современный перинатальный центр.

Впрочем, третий роддом Владивостока – и сегодня особый. Здесь акушеры-гинекологи принимают самые тяжелые роды, помогают разрешиться от бремени женщинам с тяжело протекающей беременностью и выхаживают преждевременно родившихся малышей. Врачи особенно гордятся новорожденной девочкой Викой, которая родилась здесь весом в 490 граммов. Сейчас девочке уже 1,5 годика.

Роддом недавно пережил второе рождение благодаря федеральной программе модернизации здравоохранения. Здесь сделан качественный капитальный ремонт во всех помещениях, обновлено оборудование, закуплены уникальные медицинские аппараты. Врачи постоянно учатся и внедряют современные методики родов. И это не только партнерские роды или палаты совместного пребывания мамы и младенца. Главный врач роддома Елена НОВИЦКАЯ показала Игорю Шувалову специальную ванную, в которой лежит женщина, предпочитающая роды в воде. Важно, что медицинская помощь женщинам и новорожденным здесь оказывается бесплатно. «Будущие мамы берут с собой в роддом только косметичку, - заверила вице-премьера главврач.

Государственные вложения в систему родовспоможения отразились в конкретном результате - младенческая смертность за четыре года в этом роддоме сократилась с 60 % до 10%. Но по словам первого зампред Правительства РФ, во Владивостоке запланировано строительство краевого перинатального центра, а одновременно на острове Русском при ДВФУ создается Медицинский центр. «Он будет работать не по существующим нормативам, а по стандартам клиник США. Подобных медучреждений в России еще нет, - сказал Игорь Шувалов. - Он будет состоять из медико-биологического факультета университета, клиники и реабилитационного отделения. По площади центр будет больше городской тысячекоечной больницы».

Юрий РОГОВ.