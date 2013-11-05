Скорая помощь Владивостока оказалась старше Приморского края

Во Владивостоке в театре «Андеграунд» ВГУЭСа состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию службы скорой помощи Владивостока. За добросовестный труд, высокий профессионализм и отличную работу сотрудники скорой медицинской помощи были отмечены почетными грамотами, денежными премиями, благодарственными письмами и памятными подарками от администрации Владивостока. Поздравить работников «неотложки» вышел детский танцевальный ансамбль «Праздник».

Вице-губернатор края Ирина ВАСИЛЬКОВА подчеркнула, насколько важной и почетной является профессия врача, и особенно – врача скорой помощи. «Человек дороже денег, и хочется верить, что наступит время, когда врач будет получать больше банкира».

На сегодняшний день служба скорой медицинской помощи Владивостока структурно подразделяется на семь подстанций, расположенных в разных районах города: «Центральная», «Бородинская», «Чуркин», «Океанская», «Луговая», «Эгершельд» и «Тихая». А также пост «Северный» в посёлке Трудовое. Всего в службе на сегодняшний день работает 713 человек.

4 бригады реанимации, 5 кардиологических бригад, 6 педиатрических, две бригады интенсивной терапии, 2 психоневрологические бригады готовы в любое время дня и ночи оказать неотложную медицинскую помощь жителям Владивостока. Всего же на линию выходит до 30 бригад медиков. Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Екатерина ЕЛИСЕЕВА, за 10 месяцев этого года в скорую помощь поступило 120 тысяч звонков.

В автопарке станции скорой помощи Владивостока числится 57 единиц автомобилей. В этом году служба получила семь новых машин. До конца года автопарк должны пополнить ещё 24 автомобиля марки «Форд».

В этом году работники станции скорой помощи ощутили реальную прибавку к зарплате. На сегодняшний день средняя заработная плата врача скорой помощи составляет более 40 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – более 33 тыс. рублей, младшего персонала - более 18 тыс. рублей.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.