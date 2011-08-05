www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Более половины владивостокских детей уже отдохнули

05 Августа 2011, 00:51 | Владивосток

За первых два месяца лета в оздоровительных и профильных лагерях отдохнули уже более 65% процентов детей и подростков Владивостока. Об этом специалисты рассказали на городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Служба Роспотребнадзора отметила, что в этом году к лагерям было минимум замечаний. И все они оперативно устранялись. К первой смене все учреждения получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Особое внимание специалисты Роспотребнадзора обратили на улучшение качества питания в пришкольных, профильных и загородных лагерях. На него в этом году городские власти направили больше бюджетных средств. На сегодняшний день в лагерях не зафиксировано ни одной вспышки отравлений, инфекционных заболеваний или несчастных случаев.

Этим летом ребята проводят летние каникулы и набираются здоровья в загородных, санаторных, профильных и пришкольных лагерях. Трудятся в ремонтных бригадах, чтобы заработать свои первые деньги на карманные расходы. Пребывание ребенка в пришкольном лагере - бесплатное. Там его два раза кормят, водят на экскурсии, в кино. Дети в таких оздоровительных лагерях с дневным пребыванием участвуют в спортивных состязаниях, конкурсах, занимаются в кружках по интересам.

Подростки от 15 до 17 лет отдыхают в профильных лагерях. Уже прошли три смены, сейчас идет четвертая. За городом старшеклассники отдыхают и получают дополнительные навыки - учатся быть вожатыми. Последняя августовская смена откроется для ребят, увлеченных интеллектуальными играми в стиле "Что? Где? Когда?". Все путевки в лагерь подростки получили бесплатно. Стоит отметить, что во все смены лагерей бесплатные путевки получали и дети из неблагополучных семей, в которых попросту нет денег на летний отдых.

Оздоровлением детей занимаются и спортивные федерации. За лето они проводят 10 спортивных лагерей, часть из них - палаточные. Все они прошли проверку Роспотребнадзора.

Еще порядка 37 профильных лагерей за лето организуют спортивные школы Владивостока и учреждения дополнительного образования. Это экологические, краеведческие, туристические смены. Школьники Владивостока отдыхают в самых живописных уголках Приморского края: Ливадии, Лукьяновке, Арсеньеве и других.

Помимо отдыха администрация Владивостока организовала для детей возможность потрудиться и заработать. Это ремонтные бригады при школах. Ребята чинят книжки в библиотеке, готовят учреждение к ремонту или работают на пришкольном садовом участке по 4 часа 10 дней. Каждый ребенок на карманные расходы получает более 3 тысяч рублей.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru