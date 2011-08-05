Более половины владивостокских детей уже отдохнули

За первых два месяца лета в оздоровительных и профильных лагерях отдохнули уже более 65% процентов детей и подростков Владивостока. Об этом специалисты рассказали на городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Служба Роспотребнадзора отметила, что в этом году к лагерям было минимум замечаний. И все они оперативно устранялись. К первой смене все учреждения получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Особое внимание специалисты Роспотребнадзора обратили на улучшение качества питания в пришкольных, профильных и загородных лагерях. На него в этом году городские власти направили больше бюджетных средств. На сегодняшний день в лагерях не зафиксировано ни одной вспышки отравлений, инфекционных заболеваний или несчастных случаев.

Этим летом ребята проводят летние каникулы и набираются здоровья в загородных, санаторных, профильных и пришкольных лагерях. Трудятся в ремонтных бригадах, чтобы заработать свои первые деньги на карманные расходы. Пребывание ребенка в пришкольном лагере - бесплатное. Там его два раза кормят, водят на экскурсии, в кино. Дети в таких оздоровительных лагерях с дневным пребыванием участвуют в спортивных состязаниях, конкурсах, занимаются в кружках по интересам.

Подростки от 15 до 17 лет отдыхают в профильных лагерях. Уже прошли три смены, сейчас идет четвертая. За городом старшеклассники отдыхают и получают дополнительные навыки - учатся быть вожатыми. Последняя августовская смена откроется для ребят, увлеченных интеллектуальными играми в стиле "Что? Где? Когда?". Все путевки в лагерь подростки получили бесплатно. Стоит отметить, что во все смены лагерей бесплатные путевки получали и дети из неблагополучных семей, в которых попросту нет денег на летний отдых.

Оздоровлением детей занимаются и спортивные федерации. За лето они проводят 10 спортивных лагерей, часть из них - палаточные. Все они прошли проверку Роспотребнадзора.

Еще порядка 37 профильных лагерей за лето организуют спортивные школы Владивостока и учреждения дополнительного образования. Это экологические, краеведческие, туристические смены. Школьники Владивостока отдыхают в самых живописных уголках Приморского края: Ливадии, Лукьяновке, Арсеньеве и других.

Помимо отдыха администрация Владивостока организовала для детей возможность потрудиться и заработать. Это ремонтные бригады при школах. Ребята чинят книжки в библиотеке, готовят учреждение к ремонту или работают на пришкольном садовом участке по 4 часа 10 дней. Каждый ребенок на карманные расходы получает более 3 тысяч рублей.