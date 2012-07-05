Частые простуды без аллергии не бывают

- Мне 35 лет, особых проблем со здоровьем никогда не было, но в последние полгода стала часто болеть - то ОРВИ, то фарингит, то бронхит, то ангина… Две недели пройдёт - и опять на больничный. Какие могут быть причины? Как можно укрепить иммунитет?

На вопрос отвечает Елена КАЛИНИНА, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующая медицинским центром «Мой доктор»:

- Основной причиной частых простуд является аллергичность, то есть не пониженный иммунитет, а повышенная реактивность организма и в первую очередь лимфоидной ткани дыхательных путей. Без аллергичности хронических или частых ринитов, гайморитов, фарингитов, бронхитов, отитов просто не бывает.

Опасность частых простудных заболеваний заключается также в том, что рецидивирующая бактериальная и грибковая инфекция при длительной персистенции может приводить к расширению спектра сенсибилизации и способствовать формированию других аллергических заболеваний (бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопического дерматита). Рекомендую обратиться за помощью к аллергологу-иммунологу.

«Журнал здоровья».