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Аллергологи рекомендуют завести пищевой дневник
- Ребёнку 2,5 года, периодически возникает сыпь на щеках, но из-за каких продуктов - понять не можем. Как определить, что можно есть малышу, а что нельзя?
На вопрос отвечает Елена КАЛИНИНА, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующая медицинским центром «Мой доктор»:
- В период до пяти лет на первом месте по распространенности стоит пищевая аллергия (или пищевая непереносимость). Чаще всего пищевыми аллергенами являются коровье молоко, яйца, орехи, рыба. Употребление в пищу аллергенных продуктов питания, как правило, вызывает появление или усиление уже имеющихся кожных высыпаний через 0,5 - 1,5 часа после еды. Поэтому при подозрении на пищевую аллергию я рекомендую родителям вести пищевой дневник - он поможет определить, какие продукты вызывают нежелательную реакцию.
Вашему ребенку необходима консультация врача аллерголога для определения причинных аллергенов. По опыту могу сказать, что не всегда сыпь на щеках служит проявлением пищевой аллергии - возможны и другие причины.
«Журнал здоровья».
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