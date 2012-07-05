Наркоманию нужно лечить всем миром

- Сын попал в плохую компанию, начал употреблять наркотики… Очень хотим ему помочь! Слышали, что сегодня в крае работают несколько реабилитационных наркологических центров. Какие методы там используются - кодирование, гипноз? И насколько это дорого?

На вопрос отвечает Евгений КОЛЕСНИК, заведующий наркологическим центром «Феникс»:

- Часто, обращаясь к наркологу, люди пребывают в иллюзии, что возможно раз и навсегда с помощью каких-то магических методов избавиться от наркотической или алкогольной зависимости. Но медицина - это система научных знаний, мы не лечим по фотографии, по телефону, на расстоянии и т. п. Мы работаем с реальными людьми и научно обоснованными методиками. Лишь при непосредственном личном контакте с пациентом и его родственниками, досконально изучив ситуацию, мы вместе вырабатываем тактику лечения.

Сегодня в мировой наркологической практике «золотым стандартом» в лечении алкогольной и наркотической зависимости является сочетание блокирующих методик и психотерапевтической работы.

Блокирующие методики фармакологически нейтрализуют действие фактора, вызывающего болезнь (алкоголь или наркотики), гарантируя пациенту трезвость. Если даже происходит срыв, но отсутствует эйфоризирующий эффект (опьянение), то рецидива не происходит, систематическое употребление становится невозможным.

Средства блокирующей терапии сегодня достаточно разнообразны: они различаются стоимостью, сроками действия, могут вводиться перорально, внутримышечно, имплантироваться под кожу. Последние два варианта хороши тем, что благодаря длительному терапевтическому эффекту отпадает необходимость ежедневного приёма препарата. Сегодня уже разработаны средства, обладающие перекрёстным блокирующим действием как по отношению к алкоголю, так и к наркотикам.

Психотерапевтическая работа помогает пациенту на начальном этапе перенести вынужденную трезвость, скорректировать нарушения сна, перепады настроения, а в перспективе направлена на то, чтобы научить пациента, находясь в трезвости без алкоголя, без наркотиков, жить полноценной, интересной и счастливой жизнью.

Помимо вышеперечисленного, громадное значение имеет работа с родственниками, близкими пациента, так как именно ближайшее окружение, семья, друзья могут явиться серьёзным и значимым подспорьем в процессе выздоровления (или, наоборот, негативным фактором, провоцирующим пациента на срыв).

И ещё один важный момент. Часто пациенты и их близкие не обращаются за помощью, полагая, что лечиться слишком дорого, но отсутствие средств на лечение не является противопоказанием для получения помощи. Помимо дорогих методов, есть и совершенно бесплатные, но не менее эффективные программы. Главное - не прятаться от проблемы, а обратиться за помощью. Первый шаг к освобождению от зависимости - это консультация, хочу подчеркнуть, что всем пациентам (и их родственникам) она предоставляется бесплатно.

«Журнал здоровья».