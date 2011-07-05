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На радость детям
Металлоторговая компания RUSTEEL закупила для отделения новорожденных №3 детской клинической больницы г. Владивостока новое медицинское оборудование. Теперь маленьких пациентов из подшефного учреждения RUSTEEL стало легче лечить.
С приходом летнего месяца в стенах больницы появилась новая терапевтическая система, предназначенная для введения лекарственных препаратов детям. Она состоит из шприцевых насосов, заменяющих на практике обычные капельницы. С помощью такой системы малыш получает небольшую, достаточную для его лечения дозу препарата, начиная от 0,1 мл.
Среди преимуществ нового оборудования врачи выделяют простоту и удобство при эксплуатации, а также автоматический расчет скорости потока жидкости по заданным параметрам. Неоспоримым плюсом техники является возможность применения различных размеров шприцов (10, 20, 50, 60 мл). Все это позволяет медикам эффективно проводить терапию малышам.
Шефы уверены, новая система позволит докторам не только качественно решать различные терапевтические задачи, но и сделает пребывание ребят в больнице более комфортным, а значит, поводов для радости у детей станет больше.
Досье "ЗР"
RUSTEEL проводит социально-ответственную политику области поддержки детства и юношества. С 2003 г компания оказывает регулярную шефскую помощь семи детским учреждениям. В мае 2008 года компания RUSTEEL оказала материальную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Китае, в марте 2011 – пострадавшим детям Японии.
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