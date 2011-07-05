Новые больничные: меньше слов, больше цифр

«Непривычные больничные» с 1 июля начнут выдавать в медицинских учреждениях Приморского края. Приказом №347н Минздравсоцразвития от 26 апреля 2011 года утверждена новая форма «Листка нетрудоспособности».

От прежнего больничного его отличает прежде всего размер - теперь это лист формата А4, основной цвет стал голубым с желтыми полями, заполняться будет только лицевая сторона, а оборотная дает подробную инструкцию по правилам заполнения бланка. На ней же крупным планом по центру нанесен водяной знак - логотип Фонда социального страхования. Причина нетрудоспособности, отметки о нарушении режима, родственные связи, условия исчисления пособия теперь выражаются комбинацией цифр, а не словами.

Главная цель изменения бланка – возможность его прочтения компьютером. Все записи должны будут выполняться печатными буквами чернилами черного цвета либо с применением печатающих устройств в специально отведенных ячейках.

Электронная форма ведения документации будет вводиться в связи с тем, что постепенно Соцстрах уходит от зачетного принципа при уплате страховых взносов. Страхователи будут вносить в Фонд социального страхования полностью всю сумму страховых взносов, а работники будут получать пособия по временной нетрудоспособности непосредственно из Соцстраха на лицевые счета на основании электронного «больничного».

Предполагается, что новый порядок расчета и выплаты пособий обеспечит их получателям гарантии в том, что выплаты будут осуществляться в полном объеме, независимо от финансового положения предприятия. Пилотный проект по модернизации системы социального страхования с 1 июля т.г. стартует в двух регионах России – Нижнем Новгороде и Карачаево-Черкессии. С начала следующего года к ним присоединятся еще несколько регионов.

В Приморье для заболевшего работника пока ничего не меняется. Получив больничный новой формы у врача, он по-прежнему предоставляет его работодателю. А финансовые вопросы оплаты временной нетрудоспособности решают бухгалтер компании и Фонд социального страхования путем взаимозачетов.