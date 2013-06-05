Нет дыма без статьи

В России заработал весьма жесткий по содержанию закон о борьбе с курением. Насколько он окажется действенным – покажет время

С 1 июня вступил в силу Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Закон вовлекает в круг регулирования все население России: и курящих, и некурящих. Кроме того, закон предусматривает обязательное участие в борьбе с курением всех органов власти, организаций и всех форм предпринимательства в надежде сформировать новый менталитет здоровой, некурящей России.

Сразу после 31 мая – дня отказа от табака, с 1 июня вступает в силу федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - закон, который вводит полный запрет курения во всех закрытых общественных местах. Закон будет осуществляться в несколько этапов. Первые запреты будут введены с 1 июня 2013 года, а именно будет введен запрет на курение на территориях и в помещениях спортивных, образовательных, культурных, медицинских организаций, на детских площадках, на пляжах, в самолетах, в городском и пригородном автотранспорте, на вокзалах, в портах. А также в помещениях органов власти и органов местного самоуправления, на автозаправках, в лифтах и помещениях общего пользования, то есть подъездах.

С 1 июня будет запрещено курить в поездах, гостиницах, магазинах, предприятиях общественного питания, на крытых рынках, на пассажирских платформах. Также законом предусмотрены такие ограничения, как увеличение акцизов и увеличение минимальных розничных цен на данную продукцию, что приведет к росту стоимости табачных изделий. Полный запрет на рекламу табачной продукции и ограничение демонстрации курения с телеэкрана. Будет введены обязательные предупредительные надписи на те произведения, которые были выпущены до реализации закона. С 1 июня 2014 года в обязательном порядке во вновь снимаемых фильмах, в которых будут присутствовать кадры с курением, будут обязательно присутствовать перед демонстрацией фильма предупредительные ролики о вреде курения. Будет под запретом торговля табачными изделиями в ларьках, в автоматах, через интернет и поштучно. В магазинах будет предложен только прейскурант. С витрин изделия должны исчезнуть. Кроме того, уже этим летом появятся устрашающие фотографии на пачках с сигаретами, курить можно будет только в отведенных для этого местах.

Подобные меры, слишком жесткие, по мнению многих, как правило, курящих граждан, направлены на изменение менталитета и сокращение числа новых курильщиков. Врачи страны бьют тревогу. Россия находится в мировых лидерах по потреблению табака, и доля заболеваний, вызванных курением, неуклонно растет. 40% взрослого населения курит. В Приморском крае порядка 60% мужского населения и 22% женщин имеют пагубную привычку курения. Даже по самым скромным подсчетам курение только в России каждый год убивает не менее 300 тысяч человек, то есть каждый год в стране вымирает население немаленького города, такого как Вологда или Тамбов. Еще одно сравнение - половина города Владивостока. Причем 3 из 4 курильщиков умирают в достаточно молодом и трудоспособном возрасте, а именно в 35-69 лет. Привычка курить распространяется в частности среди молодежи и подростков. Возраст знакомства с сигаретами снизился до восьмилетнего возраста.

Закон позаботится и о курящих, и о некурящих. С некурящими, вроде, понятно. В случае же с курящими, закон дает возможность бросающим курить получить бесплатную помощь. Для этого будут созданы подразделения во всех поликлиниках, в центрах здоровья. Такая возможность желающим бросить будет предоставлена по причине того, что по статистике только один человек из десяти курящих может сам, имея на это четкую мотивацию, действительно бросить. А именно только тот, у кого не возникает химической зависимости. У всех остальных курение – это тяжелое хроническое химическое и психологическое заболевание, бороться с которым в одиночку практически не возможно.

О законе и об ожидаемой пользе его влияния высказал свое мнение Игорь КОВАЛЕВ врач-нарколог, зав. отделом краевого наркологического диспансера. «Основной формат борьбы с табачной зависимостью, о которой мы сейчас говорим – это законодательство, которое решает вопрос шаговой доступности к табаку. То есть предупреждает увеличение роста курильщиков в обществе. Если раньше табак можно было везде приобрести, и в выборе – оказаться в спортзале или пойти и купить пачку – шаговая доступность очевидна в пользу пачки сигарет. Тем самым население, не имея альтернативы морально и физически доступно расслабиться, снять стресс, выбирает вредные привычки. Сколько медики не пугают население последствиями курения, мало кто воспринимает предостережения всерьез. А все потому, что зависимость формируется длительное время, и проблемы, которые люди начинают замечать, появляются не сразу, уже тогда, когда они неотвратимы, и невозможно что-то изменить. Так что задача стоит в том, чтобы проводить своего рода профилактику в вопросе выбора молодым поколением «курить или не курить», курящим давать возможность выбора более качественной и здоровой альтернативы и снизить возможность доступа к табаку». По словам Игоря Ковалева, подобный закон рассчитан не на тех, кто принципиально курит, или же наоборот, ни при каких условиях не поддастся вредной привычке, а для сомневающихся. Прежде всего для подростков, молодежи. «Мы работаем на массу колеблющихся людей, которые, в зависимости от информации, от склонения ее в одну или другую сторону, принимают какое-то решение. Подобный закон будет позволять формироваться новому менталитету и давать реальную свободу выбора», - считает он.

Пока только закон может влиять только на распространителей табачной продукции, так как полиция вряд ли захочет брать на себя обязательства по поимке курильщиков-нарушителей - слишком уж много их будет. Так что пока данный закон со всей строгостью сможет воздействовать на предпринимателей и рекламу товара. Однако уже это, по словам медиков, даст возможность гражданам более осмысленно подходить к своему здоровью и выбору способа расслабиться.

Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.