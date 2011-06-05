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Скорая помощь от частной медицины
Мы, сеть стоматологических клиник George Dental Group, как участники медицинского рынка г. Владивостока, приглашаем все медицинские компании города к участию в благотворительной акции «Скорая помощь от частной медицины».
Доступной должна быть не только стоматологическая и поликлиническая помощь, но и скорая. Во Владивостоке работает всего одна машина «скорой помощи», имеющая кардиологическое оборудование, и одна – реанимационное. А сколько кардиогических больных и ситуаций, в которых нужна именно реанимационная машина: тяжелые ДТП, техногенного рода катастрофы, остановка дыхания, очень высокое давление, астма, инфаркт, инсульт, тяжелые роды (и это только часть списка).
Суть благотворительного проекта - покупка машины скорой реанимационной помощи и передача ее Владивостоку в пользование. Призываем всех к долевому участию в покупке скорой реанимационной помощи, ведь Владивосток – наша Родина, а Родина, как и мама, она одна, ее надо не только любить, но и помогать.
Необходимая сумма:
2 482 000 рублей.
Администрация города, МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Владивостока» (в частности главврач и заместитель главного врача по лечебной работе), Управление здравоохранения администрации г.Владивостока (в частности начальник управления и и.о. начальника отдела) поддержали это благотворительное начало.
Поддержите и вы!
С вопросами и предложениями, а также заявками на участие обращаться к координатору проекта - Анастасии Бабич, тел. 72-65-62, e-mail: pr@gdg.ru.
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