Приморцев приглашают на "Прогулку с врачом" по набережной Цесаревича

Очередная оздоровительная «Прогулка с врачом» состоится в субботу, 6 апреля, в 10:00. Акция приурочена к декаднику, направленному на борьбу с артериальной гипертензией, который стартует на следующей неделе на территории Приморского края.

Как сообщила один из организаторов мероприятия - главный врач «Клинико-диагностического центра» Анжела Кабиева, часовая прогулка будет посвящена вопросам снижения риска возникновения гипертонической болезни.

Организаторы мероприятия приглашают принять в ней участие всех, кто стремится к здоровому образу жизни. Желающим прогуляться с врачом рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь. Организаторы также напоминают, что во время прогулки можно задавать врачу любые интересующие вопросы относительно своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Акция «Прогулка с врачом» стартовала во Владивостоке осенью прошлого года и проходит при поддержке департамента здравоохранения Приморского края в рамках программы «Здоровье населения». В оздоровительных прогулках принимают участие десятки горожан.

Набережная Цесаревича, расположена между мостом через бухту Золотой Рог и «Дальзаводом».

ZRPRESS.ru, Владивосток.