Медцентр ДВФУ будет состоять из трех компонентов

Это будут образовательная, научно-исследовательская и практически-лечебная составляющие.

Планируется создание пяти лабораторий, которые и будут заниматься прорывными медицинскими исследованиями, основанными на последних достижениях физиков, химиков, биологов и других.

В ДВГУ с 2006 года открыта специальность «Медицинская физика» (диагностика с использованием современных физических методов, диагностика и лечение с использованием информационных технологий). Неплохой задел создан в области биологии: всевозможные биоматериалы, в том числе нанобиоматериалы, имплантаты, заменители органических структур и т. д.