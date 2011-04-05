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Медцентр ДВФУ будет состоять из трех компонентов
05 Апреля 2011, 13:50 | Владивосток
Это будут образовательная, научно-исследовательская и практически-лечебная составляющие.
Планируется создание пяти лабораторий, которые и будут заниматься прорывными медицинскими исследованиями, основанными на последних достижениях физиков, химиков, биологов и других.
В ДВГУ с 2006 года открыта специальность «Медицинская физика» (диагностика с использованием современных физических методов, диагностика и лечение с использованием информационных технологий). Неплохой задел создан в области биологии: всевозможные биоматериалы, в том числе нанобиоматериалы, имплантаты, заменители органических структур и т. д.
Автор: Юрий Рогов
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