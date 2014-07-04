Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В День семьи, любви и верности в роддоме № 3 Владивостока расцветут ромашки
День семьи, любви и верности отметят в роддоме № 3 Владивостока. Праздничные мероприятия пройдут во вторник, 8 июля, сразу в нескольких отделениях учреждения.
Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, откроет празднование торжественная выписка мам и их новорожденных. Примечательно, что среди малышей будут и те, кто появился на свет в День города, 2 июля. В рамках праздничной церемонии им вручат не только памятные подарки от коллектива «третьего» роддома, но и первый документ – свидетельство о рождении, который для них подготовят специалисты отдела ЗАГС по Первомайскому району Владивостока. Кроме того, счастливым родителям будут подарены символы Дня семьи, любви и верности – ромашки. К слову, сегодня ими украшены все подразделения учреждения.
Продолжится праздник мероприятиями в женской консультации родильного дома №3. Прежде всего, будущие мамы и их супруги смогут поучаствовать в облагораживании цветника на территории «третьего» роддома. На центральной клумбе, где установлена Птица счастья, будут высажены ромашки. В процессе благоустройства участникам акции будет рассказано об истории праздника и Святых Петре и Февронии Муромских, с которыми олицетворяют этот день и которые в православии являются небесными покровителями семьи и всех влюбленных.
Завершится празднование знакомством с «третьим» роддомом – учреждением, которое не просто оказывает специализированную медицинскую помощь, а уделяет особое внимание вопросу семейных ценностей и роли семьи в воспитании ребенка. Во время презентации в женской консультации родильного дома участники мероприятия узнают об особенностях подготовки будущих родителей к встрече с малышом, о так называемых «семейных» родах и об их влиянии на гармоничные отношения в семье. После этого всем желающим будет предложена экскурсия по акушерскому отделению учреждения.
Праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» во вторник, 8 июля (ул. Калинина, 55). Начало торжественной выписки и регистрации в конференц-зале роддома – в 13 часов. Начало праздника в женской консультации – в 13 часов 30 минут.
Новости тематики
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
Новости раздела
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников