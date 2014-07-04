В День семьи, любви и верности в роддоме № 3 Владивостока расцветут ромашки

День семьи, любви и верности отметят в роддоме № 3 Владивостока. Праздничные мероприятия пройдут во вторник, 8 июля, сразу в нескольких отделениях учреждения.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, откроет празднование торжественная выписка мам и их новорожденных. Примечательно, что среди малышей будут и те, кто появился на свет в День города, 2 июля. В рамках праздничной церемонии им вручат не только памятные подарки от коллектива «третьего» роддома, но и первый документ – свидетельство о рождении, который для них подготовят специалисты отдела ЗАГС по Первомайскому району Владивостока. Кроме того, счастливым родителям будут подарены символы Дня семьи, любви и верности – ромашки. К слову, сегодня ими украшены все подразделения учреждения.

Продолжится праздник мероприятиями в женской консультации родильного дома №3. Прежде всего, будущие мамы и их супруги смогут поучаствовать в облагораживании цветника на территории «третьего» роддома. На центральной клумбе, где установлена Птица счастья, будут высажены ромашки. В процессе благоустройства участникам акции будет рассказано об истории праздника и Святых Петре и Февронии Муромских, с которыми олицетворяют этот день и которые в православии являются небесными покровителями семьи и всех влюбленных.

Завершится празднование знакомством с «третьим» роддомом – учреждением, которое не просто оказывает специализированную медицинскую помощь, а уделяет особое внимание вопросу семейных ценностей и роли семьи в воспитании ребенка. Во время презентации в женской консультации родильного дома участники мероприятия узнают об особенностях подготовки будущих родителей к встрече с малышом, о так называемых «семейных» родах и об их влиянии на гармоничные отношения в семье. После этого всем желающим будет предложена экскурсия по акушерскому отделению учреждения.

Праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» во вторник, 8 июля (ул. Калинина, 55). Начало торжественной выписки и регистрации в конференц-зале роддома – в 13 часов. Начало праздника в женской консультации – в 13 часов 30 минут.

ZRPRESS.RU, Владивосток