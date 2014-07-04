www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.18 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 95.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

В День семьи, любви и верности в роддоме № 3 Владивостока расцветут ромашки

04 Июля 2014, 14:53 | Владивосток

День семьи, любви и верности отметят в роддоме № 3 Владивостока. Праздничные мероприятия пройдут во вторник, 8 июля, сразу в нескольких отделениях учреждения.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, откроет празднование торжественная выписка мам и их новорожденных. Примечательно, что среди малышей будут и те, кто появился на свет в День города, 2 июля. В рамках праздничной церемонии им вручат не только памятные подарки от коллектива «третьего» роддома, но и первый документ – свидетельство о рождении, который для них подготовят специалисты отдела ЗАГС по Первомайскому району Владивостока. Кроме того, счастливым родителям будут подарены символы  Дня семьи, любви и верности – ромашки. К слову, сегодня ими украшены все подразделения учреждения. 

Продолжится праздник мероприятиями в женской консультации родильного дома №3. Прежде всего, будущие мамы и их супруги смогут поучаствовать в облагораживании  цветника на территории «третьего» роддома. На центральной клумбе, где установлена Птица счастья, будут высажены ромашки. В процессе благоустройства участникам акции будет рассказано об истории праздника и Святых Петре и Февронии Муромских, с которыми олицетворяют этот день и которые в православии являются небесными покровителями семьи и всех влюбленных.

Завершится празднование знакомством с «третьим» роддомом – учреждением, которое не просто оказывает специализированную медицинскую помощь, а уделяет особое внимание вопросу семейных ценностей и роли семьи в воспитании ребенка. Во время презентации в  женской консультации родильного дома участники мероприятия узнают об особенностях подготовки будущих родителей к встрече с малышом, о так называемых «семейных» родах и об их влиянии на гармоничные отношения в семье. После этого всем желающим будет предложена экскурсия по акушерскому отделению учреждения.

Праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» во вторник, 8 июля (ул. Калинина, 55). Начало торжественной выписки и регистрации в конференц-зале роддома – в 13 часов. Начало праздника в женской консультации – в 13 часов 30 минут.

 ZRPRESS.RU, Владивосток 

Автор:
Теги: день любви и верности  роддом 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru