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Главный детский фтизиатр Приморья: Туберкулез может поразить любой орган, кроме ногтей и волос
Многие родители отказываются делать своим детям профилактические прививки БЦЖ и проводить диагностику туберкулёза по методу реакции Манту. В результате за последние десять лет число впервые инфицированных детей со скрытыми формами туберкулёза выросло более чем в два раза. Инфекция может долгое время никак себя не проявлять, нанося вред детскому организму. Об этом говорили на пресс-конференции «Приморье против туберкулёза» ведущие специалисты края и главный детский фтизиатр России Валентина АКСЁНОВА.
Каждый день туберкулёз уносит жизни 60 россиян. Наша страна занимает 13-е место в мире по уровню заболеваемости туберкулёзом. А в Приморье показатели заболеваемости среди детей - в 2,5 раза выше, чем в целом по стране, среди взрослых - в 2,6 раза выше. В силу целого ряда климатических и социальных факторов Приморье всегда было в лидерах по туберкулёзу. Каждый год в крае выявляется до трёх тысяч заболевших.
При этом около половины пациентов с выявленным туберкулёзом сегодня прерывают лечение или отказываются от него совсем, представляя опасность для окружающих. Значительную долю составляют асоциальные элементы, поясняет Светлана ВАРГАТАЯ, главный внештатный фтизиатр Приморского края: это безработные, отбывшие наказание в местах лишения свободы, страдающие алкоголизмом или наркоманией, мигранты из азиатских стран, лица без определённого места жительства. Разумеется, на этих людей сложно повлиять, по решению суда их принудительно доставляют в стационар, но больного нельзя держать за решёткой, и через какое-то время он снова уходит, и снова дело передаётся в суд…
Больной открытой формой туберкулеза, проехав в автобусе две остановки, заражает в среднем 15-20 человек, из них два человека в течение года заболевают туберкулёзом. Не застрахованы от встречи с инфекцией и дети. Как же уберечь их от палочки Коха? Здесь можно выделить три составляющих: профилактика, своевременная диагностика и своевременное же лечение инфекции.
«В одних случаях палочка Коха оседает в лёгких, в других - попадает в кровь, циркулирует по всему организму и ищет слабое место, - говорит Валентина Аксёнова. - Зачастую возбудитель туберкулёза оседает там, где уже идёт воспалительный процесс. Инфекция может долгое время никак себя не проявлять, а потом в организме ребёнка выявляются уже остаточные посттуберкулёзные изменения. Исследования показали, например, что первичное бесплодие у женщин репродуктивного возраста в 10% случаев связано с перенесённым в детстве урогенитальным туберкулёзом».
Вот почему так важны профилактические прививки БЦЖ, которые, согласно национальному календарю вакцинации, малышам делают в роддоме. Даже если привитый ребёнок в будущем заболеет туберкулёзом, то перенесёт его в более лёгкой форме. Не менее важна диагностика туберкулёза в виде реакции Манту, которая проводится ребёнку ежегодно, чтобы «поймать» болезнь на ранней стадии и остановить размножение палочки Коха, пока она не нашла в организме «мишень».
Многие родители отказываются делать ребёнку реакцию Манту по вполне понятной причине: этот метод зачастую даёт ложноположительную реакцию. Но сегодня уже появился новый препарат - Диаскинтест, точность которого составляет порядка 100%: он даёт положительную реакцию только тогда, когда палочка Коха начинает размножаться и представляет опасность для организма. Кроме того, Диаскинтест не вызывает побочных аллергических реакций. Это инновационный препарат, разработанный российскими учёными, к нему проявляют интерес уже и зарубежные фтизиатры.
Приморье стало одним из пилотных регионов по использованию Диаскинтеста для массового обследования детского населения. С начала 2013 года дети старше 7 лет и подростки вместо Манту проходят Диаскинтест. Вводится этот препарат так же, как и Манту - внутрикожно, и результаты оцениваются сходным образом через 72 часа.
«Если реакция Манту положительная, и Диаскинтест тоже дал положительный результат, а в лёгких ничего не выявлено, это не значит, что ваш ребёнок здоров, - подчёркивает Валентина Аксенова. - Туберкулезная палочка может поразить любой орган, кроме ногтей и волос. К сожалению, технологии, которые используются в современной медицине, не всегда позволяют выявить, где осела палочка Коха. Поэтому назначается профилактическое лечение на срок от 3 до 6 месяцев, чтобы остановить размножение опасной бактерии».
Если врач обнаружил инфекцию в организме, но внешне она никак себя не проявляет, ни в коем случае нельзя отказываться от назначенных препаратов, поддерживает коллегу Людмила МОТАНОВА, главный внештатный детский фтизиатр ДФО. Туберкулёз может протекать скрыто и принимать маски других заболеваний.
И последний вопрос: почему один организм, встретившись с палочкой Коха, заболевает туберкулёзом, а другому опасная бактерия не причиняет никакого вреда? Всё дело в состоянии вашего иммунитета, в один голос говорят эксперты. Лучшая профилактика туберкулёза - здоровый образ жизни и полноценное питание с достаточным содержанием белков.
Ирина ГОРДЕЕВА. "Журнал здоровья", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним13:24, 04.03.2013#
Моему ребенку на фоне легкого ОРЗ и искусанного комарами (в квартире почему-то кусали только его одного) сделали Манту и оно оказалось положительным. К тому же ребенок где-то умудрился подцеить чесотку (на животе) - дома ни у кого не было. Меня не спрашивали ни о чем и не предупредили о Манту. Ребенка дома купали. Потом выдали направление в тубдиспансер. В общем, пришлось года 3 туда ходить. И рентген делали и тесты. Так ничего и не нашли и в конце концов выдали справку. По мере взросления на укусы комаров реагировать перестал, ОРЗ практически не болеет. Походы в тубдиспансер никогда не забуду. Детей двое, но вот только с одним туда ходили.
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malkov05:39, 01.08.2014#
у меня вопрос, который мучает уже очень давно, наш сосед заболел туберкулезом, говорит, что у него начальная стадия, проходит курс лечения, но пока выздоровление у него не наступает, вот собственно и вопрос, можно ли к его основному лечению добавить и народную медицину, допустим сушеная медведка может ли она помочь?
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да манту до сих пор в школах делают, не знаю в каком месте другой тест ставят - тоже надеялись, что вот наконец-то, ан нет. . . А потом строем всех в тубдиспансер - в классе у дочери только трое в туб. не ходят - а так всех мучают. и тема эта уже год длится ( походы в тубник на так называемые проверочные очередные тесты, да еще в обе руки) - все проверяют, а без их справки ни в один лагерь-санаторий не возьмут, вот и мучают они и посещения себе делают. . .