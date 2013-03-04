Питомцы для приморца

Трудно представить, каким был бы человек, если бы рядом с ним не было животных. Домашние питомцы делают нас не только добрее, но, безусловно - счастливее. Однако нельзя забывать о том, что приводя в дом животное, старший брат - человек берёт на себя ответственность за его здоровье.

На самые распространённые вопросы, которые задают хозяева кошек и собак, отвечают Ирина БОРИСОВА, главный ветеринарный врач клиники «Домашний зоосад», и Тамара ХОМЕНКО, начальник Владивостокского противочумного отделения ФГУЗ «Приморская противочумная станция».

Когда животное нуждается в помощи ветеринара?

В идеале это нужно сделать сразу же, как только питомец появляется в вашем доме. Особенно это касается котят и щенков, подобранных на улице или взятых из пунктов временной передержки. Как правило, у таких животных в подавляющем большинстве случаев диагностируется микроспория, не говоря уже о блохах и других паразитах. Помните о том, что питомец может заразить хозяев - такие случаи нередки.

Но даже если животное абсолютно здорово, с самого раннего возраста встаёт вопрос о вакцинации. Как правило, сейчас используются комплексные вакцины - они дают защиту сразу от нескольких инфекций. Вакцинация проводится ежегодно, вне зависимости от времени года. Некоторые хозяева считают, что зимой животных прививать не нужно, но на самом деле это не так: животное не застраховано от инфекции в любое время года.

Домашних питомцев имеет смысл показывать ветеринару хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит. Категорически не рекомендуется заниматься самолечением, ориентируясь на советы знакомых или на информацию, почерпнутую в интернете. Самолечение может привести к ухудшению состояния вашего любимца, и в большинстве случаев так и происходит (тем более что лекарственные препараты могут быть несовместимы между собой и иметь серьёзные побочные эффекты). Старайтесь придерживаться правила: ставить диагноз и назначать лечение должен ветеринарный врач.

Нужно ли прививать домашнюю кошку, которую не выводят на прогулку?

Все домашние питомцы нуждаются в вакцинации независимо от того, выходят они на улицу или нет. Инфекцию домашней кошке может принести с прогулки собака или хозяева (на своей обуви и уличной одежде).

Правда ли, что у породистых собак ослабленный иммунитет?

К сожалению, это так. Собаки разных пород подвержены разным заболеваниям, причём уже на генетическом уровне. Чем экзотичнее порода - тем больше может быть проблем со здоровьем. Например, у таксы очень уязвим позвоночник, и неудачные прыжки с большой вероятностью могут травмировать собаку. Брахицефалические породы с приплюснутой мордой (мопсы, бульдоги) имеют склонность к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям. И наоборот: чем примитивнее, чем проще порода, тем менее она подвержена наследственным заболеваниям (в качестве примера можно привести лайку). Дворовые, не породистые собаки, как правило, имеют более крепкий иммунитет и менее подвержены инфекциям.

Чем домашние питомцы могут заразить человека?

Во-первых, тяжёлыми инфекционными заболеваниями: прежде всего, нужно назвать лептоспироз, бешенство, стригущий лишай (он особенно опасен для детей младшего возраста). Во-вторых, паразитами - блохами и гельминтами, которые тоже способны доставить хозяевам немало неприятностей. Чтобы минимизировать риск заражения, рекомендуется, во-первых, прививать животное по установленному графику, во-вторых - соблюдать правила гигиены. После общения с домашним питомцем нужно в обязательном порядке мыть руки с мылом, а после прогулки - тщательно мыть своему питомцу лапы.

Как часто нужно проводить обработку против блох и глистов?

Один раз в три месяца, независимо от времени года. Можно обрабатывать животное самостоятельно (приобретая необходимые препараты с учётом рекомендаций ветеринарного врача), а можно сделать это в клинике. Как правило, ветеринарные клиники работают с проверенными поставщиками (риск нарваться на подделку здесь практически отсутствует) и располагают самыми современными препаратами, которые имеют минимум противопоказаний, безопасны для животного и могут применяться даже в период беременности и лактации. Но в любом случае, если ваша кошка или собака находятся в ожидании потомства или в процессе кормления, нужно уточнить у врача (или продавца ветеринарной аптеки) возможность применения конкретного препарата в данный период. Сегодня есть комбинированные препараты, обеспечивающие защиту от блох и от глистов одновременно, которыми не нужно насильно кормить животное - они наносятся на холку и практически не вызывают ухудшения самочувствия.

Ирина ГОРДЕЕВА. "Журнал здоровья", Владивосток.