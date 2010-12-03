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В «тысячекоечной» начнет работать супертомограф

03 Декабря 2010, 13:43 | Владивосток

Самый современный на Дальнем Востоке магнито-резонансный томограф появился в Городской клинической больнице №2 г.Владивостока. В настоящее время идет его сборка, а с 15 декабря он уже начнет работать.

Японский томограф «Тошиба» поставлен муниципальной больнице за счет средств федерального бюджета в рамках национальной программы оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

Еще одно уникальное медоборудование – пока что единственное на всем Дальнем Востоке - проточный цитофлуориметр. Это автоматический анализатор, позволяющий проводить более детальное исследование клеток человеческого организма, то есть расширить показатели клинического анализа крови, который в последнее время утратил свою информативность.

По словам Надежды ЧЕРНЫХ, зав. клинико-диагностической лабораторией «тысячекоечной» больницы, из-за широкого применения антибиотиков, сульфариламидных препаратов и аллергизации населения изменения результатов анализа крови выявляются слабо, а нередко и вовсе отсутствуют.

Полученная с помощью цитофлуориметра иммунограмма поможет врачу выявить предрасположенность к определенным формам заболевания, уверенно поставить диагноз, определить наиболее эффективные способы лечения болезней и их клинический эффект. А пациенту – быстрее восстановить здоровье и сэкономить на лекарствах.

Кстати, за рубежом врач никогда не назначит своему пациенту иммуномодуляторы, не установив, в каком из звеньев его иммунной системы произошла «поломка». А у нас, к сожалению, это делается сплошь и рядом. В результате пациент лишь зря тратит свои деньги.

Автор: Ирина Светланская
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