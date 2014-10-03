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Во Владивостоке поток жалоб пациентов на медработников не иссякает

03 Октября 2014, 09:54 | Владивосток

Практическая конференция «Психология медицинской деятельности» состоялась 2 октября во Владивостоке. В поликлинике № 4 врачам рассказали о том, как научиться избегать конфликтов с пациентами и справляться со стрессом. Организаторами мероприятия выступили  центр инновационных технологий, департамент здравоохранения Приморского края, территориальный фонд обязательного медицинского страхования и владивостокский клинико-диагностический центр.

Прежде всего, специалисты обратились к главной проблеме – участившимися случаями возникновения конфликтов между пациентами и медицинскими работниками. Выяснилось, что некоторые больные просто сбрасывают негативные эмоции,  вымещая на  эскулапах накопленную усталость и раздражение. А у кого-то есть объективные причины для выражения недовольства.  Это и многочасовые очереди перед кабинетами, и безуспешные попытки пробиться на прием к узкому специалисту, и недостаточное информирование о предоставляемых услугах.

В большинстве своем такие случаи приводят к  испорченному  настроению, скандалам и жалобам. Но иногда подобные ситуации заканчиваются дебошами и даже нападениями на медиков.

- Поток обращений граждан с жалобами на медработников не иссякает, поэтому тема предотвращения конфликтов очень важна для всех нас. Такие вещи, как милосердие и доброе отношение всегда должны быть рядом с людьми, которые надели белые халаты, - объяснила представитель департамента здравоохранения Приморского края Ольга Мехенцева. - Именно поэтому мы заинтересованы в проведении тренингов, которые помогут найти взаимопонимание между медперсоналом и пациентами. Например, специалисты клинико-диагностического центра совместно с центром психотерапии уже провели обучающие семинары для работников регистратуры.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамара Бокиевец отметила, что есть и положительные изменения. Например, согласно данным анкетирования, проведенного среди пациентов поликлиники № 4, более 60% опрошенных были полностью удовлетворены качеством оказания медицинской помощи.

В ходе конференции врачи затронули и тему профессионального выгорания.  Постоянное тесное общение с людьми,  неудовлетворенность условиями труда и заработной платой, высокий уровень загруженности в связи с нехваткой персонала могут послужить толчком к возникновению этого явления. Физическое и эмоциональное истощение, потеря интереса к работе, безразличие к пациентам – и это лишь некоторые признаки синдрома профессионального выгорания.

О том, как справиться с этим недугом, рассказала клинический психолог городского центра психотерапии Евгения Комова:

- Усталость на фоне хронического стресса,  с которым врачи сталкиваются на фоне своей повседневной деятельности, постепенно накапливается. Есть специальные техники работы с эмоциями и настроением, которые  помогут справиться с нервным перенапряжением. Это достаточно простые упражнения, которым можно уделять всего 5-10 минут в день. Но если вы понимаете, что справиться самостоятельно с такими проблемами уже не получается, то вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам в городской центр психотерапии.

В завершение конференции организаторы  напомнили, что подобные семинары будут проведены и в других медучреждениях города и края на безвозмездной основе и посетить их сможет любой медицинский работник.

Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: здравоохранение  медицина  приморье  психология 



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