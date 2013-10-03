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Родителей приглашают на мультимедийный круглый стол по вопросам детской онкологии

03 Октября 2013, 15:16 | Владивосток

В ходе мероприятия ведущие эксперты обсудят особенности предоставления медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями головного мозга. Куда родителям обращаться за помощью? Что делать, если помощь не была оказана? Каковы преимущества и недостатки лечения в России и за границей? Какие существуют проблемы во взаимодействии благотворительных фондов и общества?

Кроме того, к обсуждению предлагаются такие вопросы, как современные методы диагностики, составление оптимальной схемы лечения; роль родителей в правильном диагностировании заболевания: активная позиция, запрос второго мнения; проблемы российских медучреждений в области предоставления высокотехнологичной медицинской помощи и пути их решения и др.

В мероприятии примут участие:

— заведующая отделением нейроонкологии ФНКЦДГОИ им. Дмитрия Рогачева Ольга ЖЕЛУДКОВА;

— заведующий отделением трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН Игорь ДОЛГОПОЛОВ;

— председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака» Николай ДРОНОВ;

— народный артист России Константин ХАБЕНСКИЙ.

Модератор – руководитель Центра социальных рейтингов РИА Новости Ирина ЯСИНА.

Мультимедийный круглый стол пройдет 7 октября, с 13-00 до 15-00 по московскому времени, в пресс-центре РИА Новости. Чтобы принять участие в мероприятии, достаточно зайти на сайт http://pressria.ru/pressclub/20131007/948489754.html и в режиме реального времени посмотреть трансляцию.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Елена Волкова
Теги: онкология  круглый стол  медицина 



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