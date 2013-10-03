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Родителей приглашают на мультимедийный круглый стол по вопросам детской онкологии
В ходе мероприятия ведущие эксперты обсудят особенности предоставления медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями головного мозга. Куда родителям обращаться за помощью? Что делать, если помощь не была оказана? Каковы преимущества и недостатки лечения в России и за границей? Какие существуют проблемы во взаимодействии благотворительных фондов и общества?
Кроме того, к обсуждению предлагаются такие вопросы, как современные методы диагностики, составление оптимальной схемы лечения; роль родителей в правильном диагностировании заболевания: активная позиция, запрос второго мнения; проблемы российских медучреждений в области предоставления высокотехнологичной медицинской помощи и пути их решения и др.
В мероприятии примут участие:
— заведующая отделением нейроонкологии ФНКЦДГОИ им. Дмитрия Рогачева Ольга ЖЕЛУДКОВА;
— заведующий отделением трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН Игорь ДОЛГОПОЛОВ;
— председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака» Николай ДРОНОВ;
— народный артист России Константин ХАБЕНСКИЙ.
Модератор – руководитель Центра социальных рейтингов РИА Новости Ирина ЯСИНА.
Мультимедийный круглый стол пройдет 7 октября, с 13-00 до 15-00 по московскому времени, в пресс-центре РИА Новости. Чтобы принять участие в мероприятии, достаточно зайти на сайт http://pressria.ru/pressclub/20131007/948489754.html и в режиме реального времени посмотреть трансляцию.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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