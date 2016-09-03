Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова посетила Владивосток в рамках участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В ходе встречи особое внимание было уделено актуальным международным и региональным проблемам, а также подписан ряд двусторонних соглашений.

2 сентября с официальным визитом Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) посетила Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, где провела встречу с министром здравоохранения и благосостояния Республики Корея Джонг Джин Еп. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в связи с участием в Восточном экономическом форуме в Приморье министр пробудет несколько дней.

В ходе встречи особое внимание было уделено актуальным международным и региональным проблемам. В частности, отдельно были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, а также вопросы деятельности Восточного научно-образовательного медицинского кластера, объединяющего 5 медицинских вузов Дальнего Востока и Забайкальского края. По итогам проведения встречи был подписан ряд двусторонних документов.

Отметим, что координатором Восточного научно-образовательного медицинского кластера является ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Борисович Шуматов. Участниками встречи со стороны Республики Корея выступили представители Института развития индустрии здравоохранения Кореи, Медицинского центра Мокдонг женского университета Ихва, а также ряда других медицинских организаций.

Марина Шестакова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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