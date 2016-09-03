Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке

2 сентября во Владивостоке в здании администрации Приморского края состоялся круглый стол, посвященный обсуждению вопросов Правоприменительной практики Постановления Правительства РФ от 30.11.2015г. № 1289 г. Москва "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Данное мероприятие было организовано совместно Комиссией РСПП по индустрии здоровья, Комиссией РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и Ассоциацией Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) при поддержке Администрации Приморского края.

Как отметила заместитель директора департамента здравоохранения по вопросам фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения Екатерина ЕЛИСЕЕВА в интервью корреспонденту «ЗР», проблема импортозамещения не должна решаться в ущерб качеству. К примеру, на сегодняшний день есть некоторые зарубежные лекарственные препараты, не имеющие отечественных аналогов, но при этом жизненно необходимые российским пациентам. Этот сегмент остается довольно значимым и особенно актуальным для лечения таких заболеваний как сахарный диабет, онкология, жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие редкие (орфанные) заболевания и др. В этой области вопрос о создании собственных предприятий и прекращения зависимости от импорта стоит очень остро.

- К сожалению, в России, на протяжении достаточно долгого времени длился период застоя, когда отечественные фармацевтические предприятия не работали и закрывались, в то время как западные компании агрессивно осваивали российский фармацевтический рынок, - рассказывает Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - Помимо наполнения российского рынка зарубежными препаратами, иностранные компании активно занимались образовательными проектами, проводили мастер-классы, семинары, конференции, точечно работали со специалистами. Вследствие этого сложилось не совсем объективное восприятие фармрынка в целом, и сегодня многие наши врачи искренне полагают, что зарубежные препараты действуют значительно лучше и эффективнее. У нас достаточно часто складывается парадоксальная ситуация, когда по льготе есть высококачественный отечественный препарат, а пациент требует, чтобы ему дали зарубежный аналог, мотивируя это врачебной рекомендацией. Но если врач заявляет о том, что какой-то препарат не работает или работает хуже зарубежного аналога, он должен предоставить этому необходимое документальное подтверждение. Врач обязательно должен зафиксировать и отобразить побочную реакцию в амбулаторной карте пациента, в его истории болезни, а также должен заполнить и направить соответствующее извещение в Территориальный орган Росздравнадзора. И когда врач утверждает, что препарат не работает, но извещения, документирующего этот факт нет, возникает вопрос: либо врач нарушает ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» и не извещает контролирующий орган о побочных эффектах, связанных с применением препарата, либо второй вариант – никакого побочного эффекта на самом деле нет, а есть предвзятое мнение специалиста и его личное субъективное предпочтение конкретного бренда, которое он пытается навязать своему пациенту. Это недопустимо. И таких ситуаций быть не должно. Важно понимать, что когда Министерство здравоохранения РФ допускает препарат к обращению на территории РФ, это означает, что производитель уже предоставил все доказательства эффективности, безопасности и высокого качества препарата. Следовательно, никаких причин не пользоваться отечественным препаратом и не приобретать его в рамках государственных программ быть не может. Поэтому для нас крайне важно, что наши специалисты научились работать в меняющихся правовых условиях и научились грамотно и аргументировано излагать свои медицинские требования с учетом юридических и экономических аспектов. Мы не должны сильно зависеть от импорта и в плане субстанций, и в плане фармпроизводства. Именно поэтому на этапе становления отечественная фармацевтическая отрасль нуждается в государственной поддержке, - подчеркнула она.

Как отметили эксперты, мероприятия такого формата позволяют наладить конструктивный диалог между государством и бизнесом, а также конкретизировать стратегические задачи, требующие системного подхода и оперативного решения.

На прошедшем мероприятии также была представлена Межотраслевая программа профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников промышленных предприятий «Здоровье 360». Рассказывая о программе, Виктор Черепов, Исполнительный вице-президент РСПП, Председатель Комиссии по индустрии здоровья, уточнил, что предпосылкой к созданию «Здоровья 360» стал дефицит рабочих кадров, являющийся на данный момент одной из ключевых проблем для бизнеса. Делая основной упор на модернизацию производства, многие компании не уделяют должного внимания состоянию здоровья работника, которое сегодня переходит из второстепенного в группу основных факторов управления производительностью труда. А именно необходимость повышения производительности труда, как «важнейшего фактора, который предопределяет общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработной платы», особенно отмечал в своем докладе на Санкт-Петербургском Экономическом Форуме в 2016 году Президент РФ Владимир Путин. По словам Виктора Черепова, основными задачами «Здоровья 360» являются вовлечение предприятий и отраслевых ассоциаций в активное решение вопросов охраны здоровья на рабочем месте и управление профессиональными рисками для здоровья, поддержка внедрения процессов управления здоровьем работников, а также содействие интеграции в соответствующие бизнес-процессы вопросов охраны здоровья не только работников, но и населения в целом.