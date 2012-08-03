Приморские фтизиатры бьют тревогу

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Зачем нужна флюорография? Таким вопросом задаются многие, и, к сожалению, не всегда находят ответ. Многие считают, что туберкулёз грозит лишь гастарбайтерам, маргинальным слоям населения - асоциалам, бомжам, заключённым - и людям, у которых нет возможности полноценно питаться и следить за своим здоровьем, но это не так!

В группу риска могут попасть и вполне успешные люди – менеджеры, предприниматели, которые испытывают постоянные стрессы и пренебрегают правилами здорового образа жизни. Неслучайно у фтизиатров появился новый термин – «туберкулёз бизнесмена».

От заражения туберкулёзом сегодня не застрахован никто: риск подхватить пресловутую палочку Коха в подъезде, магазине, общественном транспорте действительно существует. Разумеется, не все люди, контактирующие с возбудителем туберкулёза, заболевают. Если иммунная система крепкая, палочка Коха ей не страшна. Если же организм ослаблен хроническими заболеваниями, стрессами, вредными привычками, если ему не хватает витаминов и микроэлементов, опасность возрастает. Длительный приём гормональных препаратов также выступает фактором риска. И, разумеется, благоприятной средой для развития туберкулёза является организм курильщика и человека, злоупотребляющего алкоголем, не говоря уже о наркотиках.

«Сейчас, когда обстановка по туберкулёзу в стране, и особенно в Приморье, неблагоприятная, когда отмечается рост давно забытых заразных форм туберкулёза - таких как скоротечная чахотка, туберкулёзный менингит и другие, очень важно регулярно проходить флюорографическое обследование, - отмечает Наталья КОРЖАВИНА, заведующая кабинетом медпрофилактики Приморского краевого противотуберкулёзного диспансера. – Это простой и доступный метод диагностики заболевания на ранних этапах. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов на полное выздоровление. На начальных стадиях туберкулёз хорошо поддается лечению».

Зачастую человек даже не подозревает, что болен. Дело в том, что на ранних стадиях туберкулёз может протекать незаметно или принимать маски других заболеваний. И только появление симптомов интоксикации - повышение температуры тела, слабость, потливость, снижение аппетита, потеря в весе – заставляет человека обратиться к врачу. Но если заболевание выявляется уже на запущенной, прогрессирующей стадии, это значительно осложняет лечение и может привести к летальному исходу. Кроме легких, туберкулёз поражает почки, опорно-двигательный аппарат, центральную нервную систему, кожу, гениталии и многие другие органы.

Многие отказываются от регулярного флюорографического обследования из-за боязни облучения, но фтизиатры утверждают, что эти опасения не имеют под собой оснований. «Проведённые исследования по состоянию здоровья людей, проходивших флюорографию в течение своей жизни более 40 раз, не обнаружили в этой группе повышенной заболеваемости раком», - говорит Наталья Коржавина.

Важно отметить, что сегодня практически все медучреждения Приморского края, за редким исключением, оснащены современными цифровыми флюорографами, которые дают более низкую дозовую нагрузку на организм, чем оборудование прошлого поколения. Это означает, что для взрослого человека процедура практически безвредна.

По действующим нормам, здоровому взрослому достаточно проходить флюорографическое обследование раз в два года, страдающим хроническими заболеваниями – раз в год (то же правило действует в отношении тех, кто по роду своей профессиональной деятельности ежедневно общается с большим количеством людей). Но поскольку Приморье находится в числе лидеров по заболеваемости туберкулёзом, при такой неблагоприятной эпидемиологической ситуации фтизиатры советуют всем проходить флюорографию раз в год.

Тяжело переживает человек, у которого внезапно обнаружили туберкулёз. Ведь он планировал свою жизнь своё время. И вдруг такое известие. Иногда приходится менять место работы, оперироваться или длительно лечиться. Обследовать всех близких родственников и коллег. Вот тогда люди начинают раскаиваться в своём пренебрежительном отношении к своему здоровью.

Учитывая рост заболеваемости туберкулёзом в 3 раза ( по сравнению с 90-ми годами) и то, что каждый больной открытой формой туберкулёза способен заразить до 30 человек в год, а также появление особо опасных форм этой болезни, важно чтобы каждый человек, осознал очевидную пользу, и даже больше, - необходимость флюорографии. Воспользуйтесь ею, пока не случилось беды.

«Золотой Рог».