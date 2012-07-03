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Владивостокским поварам и официантам перед саммитом сделают прививки
Владивосток готовится к приёму иностранных гостей саммита АТЭС. Администрация Владивостока совместно с департаментом лицензирования и торговли Приморского края разработали план мероприятий, который позволит зарубежным гостям чувствовать себя комфортно в Приморском крае.
Около 40 тысяч человек прибудут на саммит АТЭС. Основная нагрузка по приёму гостей ляжет на предприятия сферы гостеприимства и обслуживания. Для того чтобы создать благоприятные условия и произвести хорошее впечатление на иностранных гостей, администрация Владивостока подготовила рекомендательные письма, которые будут отправлены во все предприятия потребительского рынка. Увеличить режим работы, приобрести вывески на английском языке, обзавестись англоязычным персоналом и волонтерами, провести небольшие работы по благоустройству на прилегающей территории – об этом и многом другом говорится в рекомендательных письмах.
«Максимальный срок, который мы рекомендуем предприятиям составляет один месяц. За это время они должны довести свои предприятия до такого состояния, чтобы иностранным гостям было комфортно в нашем городе. Кстати, гости уже пребывают и через месяц их будет в достаточном количестве. К концу июля будет повторный обход этих предприятий, и мы будем смотреть, какие меры были приняты в связи с нашими рекомендациями», - сообщила журналистам начальник управления торговли Владивостока Ольга Волошина.
Специалистов предприятий общественного питания бесплатно обучают азам английского языка, а для руководителей проводят тренинги по гостеприимству, этикету и культуре общения с зарубежными посетителями.
Дабы предотвратить возможность отравления гостей саммита некачественными продуктами Роспотребнадзор усиливает контроль за общепитом. Повара и официанты должны пройти внеочередное обследование на кишечные инфекции и брюшной тиф, а также пройти вакцинацию от гепатита А, кори и дифтерии.
Алена НОВЧЕНКОВА, «Золотой Рог».
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