Онищенко предложил отказаться от тополей при озеленении городов

3 июня, ZRPRESS. Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что его ведомство предлагает отказаться от тополей для озеленения российских городов из-за пуха, который представляет проблему для аллергиков и астматиков.

Глава Роспотребнадзора отметил: «В рамках программ озеленения городов следует отказываться от тополя. Это дерево, которое не следует широко использовать для улиц, парков в городской черте. Надо заменять его другими породами деревьев, но это долгосрочная перспектива».

«Золотой Рог».