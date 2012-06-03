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Онищенко предложил отказаться от тополей при озеленении городов
03 Июня 2012, 02:45 | Владивосток
3 июня, ZRPRESS. Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что его ведомство предлагает отказаться от тополей для озеленения российских городов из-за пуха, который представляет проблему для аллергиков и астматиков.
Глава Роспотребнадзора отметил: «В рамках программ озеленения городов следует отказываться от тополя. Это дерево, которое не следует широко использовать для улиц, парков в городской черте. Надо заменять его другими породами деревьев, но это долгосрочная перспектива».
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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