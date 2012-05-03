Онлайн игры: Можно ли победить зависимость?

Постоянные пользователи Интернета то и дело натыкаются на рекламу онлайн игр. Стоит только воспользоваться поисковиком или зайти на любой сайт, как фактически на каждом из них тут же появляется баннер с рекламой, предлагающий стать лучшим в чем-то там, победить кого-то (или всех), открыть новые миры, путешествовать, зарабатывать и прочее, прочее, прочее. И достаточно лишь раз попробовать, как вас может тут же затянуть с головой в игровой мир, да так сильно, что реальный потеряет свою привлекательность.

Сегодня онлайн игры - это игры в реальном времени с реальными людьми. Они захватывают именно тем, что играя можно знакомиться и общаться с другими людьми по всему миру, вместе выполнять специфические задания, называемые квестами, объединяться в группы и объявлять войну другим таким же игрокам, устраивать дуэли и прочее.

Онлайн игры возникли уже давно. Некоторое время рост их популярности сдерживался отсутствием у людей подходящего Интернет-соединения. Зато в последние годы бурное развитие мировой компьютерной сети в нашей стране сделало этот игровой жанр весьма популярным.

Огромное разнообразие сюжетов и жанров на любой вкус и цвет. А количество подписчиков у некоторых игр иногда просто поражает. Так «World of Warcraft», которая даже занесена в книгу рекордов Гиннесса, как самая популярная многопользовательская ролевая онлайн игра (MMORPG) в мире, по официальным данным насчитывает более 10 миллионов подписчиков. Вот еще пример. «Аллоды Онлайн» - продукт отечественного разработчика, который называют первой российской игрой мирового уровня. В 2010 году появилась информация, что численность подписчиков превысила миллион, а уже по информации на 2011 год общее количество регистраций в «Аллодах Онлайн» по всему миру составило более 3,5 миллионов, из них число игроков, зарегистрировавшихся на российских серверах, превысило 2 миллиона!

Так с каждым днем всё больше и больше людей начинают свое знакомство с игровым миром. Сначала это безобидное увлечение, средство для снятия стресса после тяжелого дня. Хочется немного расслабиться и отвлечься от проблем. Казалось бы, что плохого-то? А плохое в том, что со временем это безобидное увлечение может превратиться в настоящую зависимость, когда часами, а то и сутками напролет просиживаешь у монитора, забывая есть, спать, гулять, ходить на учебу или работу. И речь уже не только о детях и подростках 15 лет, взрослые не в меньшей степени способны увлечься до такой степени, что забывают обо всем на свете.

«2 года назад друг предложил поиграть в одну игру. – рассказывает 25-летняя Оля из Владивостока. - Я не играла до этого в онлайн игры, и мне стало любопытно. Я создала себе персонаж и приступила. Смысл в том, что ты просто выполняешь какие-то задания в игре, и повышаешь уровень своего героя. На каждом новом уровне тебе даются новые знания и новые способности. Это и привлекает. И если сначала уровни набираются очень быстро, то с каждым новым, процесс замедляется. Но новые возможности так манят, что сложно остановиться. И даже достигнув максимального уровня развития в игре, все равно интерес не исчезает. Пока играешь, заводишь много знакомств, у тебя появляются свои обязанности в игре. Да и со временем сильно привязываешься к своему герою, как, например, к домашнему питомцу. Или даже как к члену семьи».

Такое массовое увлечение заставляет психологов бить тревогу о психологической зависимости от онлайн игр, которая в некоторых странах подвергается лечению, порой даже принудительному. В Китае и Корее уже открыто большое количество учреждений, где пытаются у компьютерных игроманов вернуть интерес к реальной жизни.

«Я несколько раз уходил из игры. Но через пару месяцев все равно возвращался» (Сергей, 18 лет).

В России таких клиник нет, поэтому «ушедшего в астрал» игрока, родные и друзья пытаются вернуть в реальный мир своими силами. И дело даже не только в забытых завтраках и прогулках, порой онлайн игры доводят до настоящего умопомешательства, когда человек не желает верить в нереальность своего персонажа. В СМИ не раз появлялись заголовки новостей, когда причиной смерти, например, от истощения или суицидов называлась «компьютерная зависимость». 12-летний подросток из Екатеринбурга погиб после 12 часов непрерывной игры на компьютере. У мальчика случился инсульт.

Конечно, на деле такие мрачные истории происходят крайне редко, обычно игры просто помогают заработать гастрит от огромного количества поглощения бутербродов (поесть ведь нормально некогда) или сколиоз от постоянного сидения в напряженной позе. Кроме того любая онлайн игра, даже на первый взгляд бесплатная (есть игры с ежемесячной абонентской платой) продумана таким образом, что рано или поздно игрок начинает тратить на нее реальные деньги. Тут у разработчиков масса уловок. Новому игроку даются бонусы и призы, временно повышающие характеристики его персонажа. Как нарокодилер, который предлагает первую дозу бесплатно, а как закончится, приходи за новой и неси деньги. Кроме этого время от времени проводятся какие-то акции в стиле «кинь на счет игры 1000 рублей и получи 100 рублей в подарок». Тут работает и обычная человеческая психология, когда игрок, окунувшись с головой в игровой мир, постоянно сталкивается с другими людьми, которые в виртуальном мире сильнее, потому что могут позволить себе купить необходимое за деньги, думает «а чем я хуже?» и идет пополнять свой игровой баланс.

«Сначала я не хотел тратить деньги на игру, и старался все необходимое приобретать за игровую валюту. Но это отнимает столько сил и времени, что проще бросить на счет пару сотен рублей и купить необходимое. За три года в общей сложности я потратил около 5 тысяч рублей. И уж поверьте, это мелочи. Я знаю некоторых людей в игре, которые по 3-5 тысяч рублей в месяц тратят на свои персонажи. И даже это далеко не предел» (Максим, 27 года).

Ко всему прочему онлайн игры все чаще становятся причиной разводов. «Вторые половинки» игроков просто не выдерживают вида спин своих благоверных, и, соскучившись по нормальным, человеческим лицам, уходят искать счастья где-нибудь в другом месте. Тут стоить заметить, что играющая «половинка, может даже не заметить семейной трагедии, и преспокойно заниматься любимым делом дальше, руководствуясь принципом «баба с воза…»

Пост на одном популярном семейном форуме Приморья: «Обращаюсь к вам за реальными советами. В моей семье сложилась вот такая ситуация. Мой муж подсел на игру Варкрафт, приходит с работ, садится играть, проснувшись утром, садится поиграть перед работой, выходные проводит тоже за игрой. И так все время. Раньше у нас отношения были прекрасные, понимали друг друга с полуслова, ездили отдыхать с друзьями. Сейчас этого нет, мы с сыном отошли на второй план»

Родители подростков же замечают, что их ребенок ушел с головой в виртуальный мир, порой слишком поздно. Сначала радуются, что ребенок не шатается по подъездам с бутылкой пива, не общается с дурными компаниями, и только спустя время видят, что он не только с дурными компаниями не общается, но и вообще ни с кем. А потом еще и учителя со школы звонят и сообщают, что юный игроман уже 2 недели в школе не появлялся.

Историй, когда увлеченные игрой, школьники «съезжают» по учебе, а студентов исключают из университетов за прогулы, слишком много. Статистика говорит, что верхнюю строчку «хит-парада» игроманов составляют как раз подростки 12-18 лет. Не до конца сформировавшаяся психика и юношеский максимализм, делают их легкой добычей для любой зависимости в принципе.

На втором месте холостяки среднего возраста (35-40 лет). Оставив за своей спиной детство, отрочество, юность и романтику зрелой жизни, небритые дяденьки растворяются в царстве виртуальной реальности. Там они снова молоды, красивы и сильны.

Третье, почетное место занимают, так называемые кабинетные работники. От рутинной работы болит голова: монотонные цифры-буквы сидят в "печенках", хочется отвлечься.

Четвертое место по численности и социальной вменяемости (хотя и не всегда) занимают семейные люди, которым работа, быт и достаток оставляют глоток свободного времени на «разгрузку мозгов».

Несмотря на то, что любители компьютерных игр - существа, в большинстве своем, безобидные, а порой даже положительные - не пьют, не дебоширят, сидят себе да играют, никого не трогают.

Но рано или поздно реальный мир для такого человека постепенно теряет свою значимость, все, что ему нужно - это игра... Беседы в компании таких людей сводятся к обсуждению событий игры, различных славных подвигов в борьбе с виртуальной нечистью.

Разумеется, никто насильно не заставляет людей играть. Просто подавляющее большинство людей мечтают о тихом уютном месте, куда можно спрятаться и там остаться, потому что реальный мир жесток, заставляет человека учиться и работать и принимать решения самому. Так что игры - это еще одна из форм психологического убежища.

Советов, как вырвать дорогого человека из такого убежища и вернуть в реальный мир много, и в то же время нет. Родные и близкие игроманов прибегают к уговорам, пытаются заинтересовать чем-то другим, а порой применяют и другие методы - закатывают скандалы, ставят ультиматумы, удаляют игру, меняют пароль, не оплачивают Интернет. Да! Бороться нужно.

Но следует помнить, что в самой человеческой природе заложена зависимость от чего-либо. Разница лишь в том, что какие-то зависимости общество поощряет (чрезмерное трудолюбие), а какие-то нет (алкоголизм, наркомания). Беда заключается в том, что порой избавившись от компьютерной зависимости, можно попасть в другую, иногда более страшную.



Анастасия Белявская.

