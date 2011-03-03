Я могу хорошо видеть

На наши вопросы отвечает администратор Центра Лазерной коррекции зрения «Ост-Оптик К» Мягких Мария.

- Мне 45 лет, и я теряю зрение! Помогите!!!

- В подавляющем большинстве случаев это означает, что человек заметил у себя возрастные изменения зрения, а именно – затруднения при чтении, особенно – при слабом свете. Это совершенно нормальное физиологическое состояние, требующее правильного подбора очков для чтения и работы на компьютере. Врач, выписывая рецепт на очки, должен обязательно проверить, нет ли других глазных заболеваний. Если нет – проблема решена.

- У меня большая близорукость, я ношу контактные линзы. Мой врач категорически не советует делать лазерную операцию. Почему?

- Нам тоже это интересно… К сожалению, не все врачи знают о существовании различных способов коррекции зрения. Так что, во-первых, уточните, нет ли у вас противопоказаний к лазерной операции? Во-вторых: какую именно методику не рекомендует ваш врач? В-третьих, поинтересуйтесь, слышал ли он о результатах рефракционных операций на установке «Профиль-500» по методике «Транс-ФРК®»? Если слышал и тем не менее не советует оперироваться, значит, медицина здесь ни при чем, просто ему не хочется навсегда потерять клиента по контактным линзам!

- Как исправляют близорукость?

- Общая идея состоит в том, чтобы сделать роговицу глаза более плоской. Тогда ее оптическая сила уменьшится и близорукость будет скорректирована.

Есть два основных метода лазерной коррекции – ЛАСИК (лазерный in-situ кератомилез) и ФРК (фоторефракционная кератэктомия). Главное их отличие заключается в том, что при ЛАСИК сначала проводится надрез на роговице глаза, отгибается надрезанный клапан, освободившаяся поверхность роговицы обрабатывается лазером, затем клапан укладывается на место. При ФРК никаких надрезов не делают, работает только лазер. Технология ФРК, в особенности ее последняя модификация «Транс-ФРК®», получила развитие при использовании российских установок класса «Профиль», разработанных во всемирно известном МНТК «Микрохирургия глаза» под руководством академика С.Н. Федорова.

- А что лучше?

- Это наиболее общий вопрос, не имеющий общего ответа. Поэтому только факты.

При ЛАСИК присутствуют рубцы после заживления надрезов, что осложнит сумеречное и ночное зрение… Но некоторые дефекты зрения можно исправить только методом ЛАСИК. После операции по этой методике быстрее идет восстановление зрения.

При ФРК нет механических воздействий на глаз, следовательно, нет основных причин для возникновения осложнений. ФРК характеризуется отсутствием каких-либо дополнительных ограничений на физическую деятельность в дальнейшей жизни.

Неприятные ощущения после операции сугубо индивидуальны, и сравнить их может только тот, кто делал операцию и тем и другим методом. Но таких пациентов нет.

Так что здесь выбор за пациентом…

- А это долго делать? Когда на работу можно выходить?

- Сама операция длится незначительное время. Пациент в операционной находится 10-15 минут.

После операции по методике ЛАСИК пациент может приступить к работе практически на следующий день. Но важно помнить, что глаза первое время (как минимум в течение года, а в некоторых случаях и на всю оставшуюся жизнь) значительно ослаблены. Представьте себе, что произойдет, если по надрезанному апельсину со всей силы ударить кулаком… Вот то же самое может случиться и с глазным яблоком при сильном механическом ударе.

После операции по методике ФРК период послеоперационного заживления, безусловно, длительнее, нежели при ЛАСИК. Пациентам, чья работа связана с постоянными зрительными нагрузками вблизи, придется в буквальном смысле слова «привыкать к новому зрению». Первые 7-10 дней непривычно будет читать, писать, работать за компьютером. Дорожащая своей репутацией и заботящаяся о своих пациентах клиника обязательно предложит пациенту на этот период больничный лист. А вот ограничений по спортивной нагрузке и управлению автомобилем у пациента не появится ни сразу после операции, ни в будущем.

Надо также иметь в виду, что после операции пациенту нужно будет закапывать капли, приходить на послеоперационные осмотры. В каждом конкретном случае есть некоторые послеоперационные особенности, о которых обязательно расскажет врач на диагностике.

- Сколько это стоит?

- Стоимость операции по методике ЛАСИК, как правило, значительно больше, нежели при ФРК. Это связано с тем, что для проведения такой операции используется большое количество специальных дорогостоящих приспособлений. Цена операции ЛАСИК зависит от исходной миопии, наличия астигматизма, а также от возраста пациента.

Исправление близорукости по методике ФРК технически менее затратно, и фактически зависит лишь от количества лазерных импульсов, которые делает лазер в процессе операции.

В нашей компании в стоимость операции включена предоперационная диагностика, собственно операция на оба глаза и послеоперационное наблюдение за пациентом в течение года.

- Как выбрать медицинское учреждение, в котором проведут лазерную коррекцию? На что нужно обращать внимание пациентам, прежде чем заключить договор с той или иной клиникой?

- Рекомендации по выбору клиники достаточно просты.

Прежде всего, это время работы компании на рынке медицинских услуг, причем именно в сфере офтальмологии, коррекции зрения. Компания должна иметь лицензию ИМЕННО на этот вид деятельности. Все документы должны быть расположены в доступном для пациентов месте.

Второе, на что нужно обратить внимание, это репутация клиники. За длительное время работы компания должна хорошо себя зарекомендовать на рынке.

Немаловажным фактором является также техническая оснащенность клиники. Причем здесь важно обращать внимание не столько на количество техники, сколько на ее качество. Методика, по которой работают в клинике, должна быть: безопасной, иметь минимум осложнений, иметь возможность исправить такие осложнения.

Опыт врачей – это тоже одна из составляющих при выборе клиники. Врач должен иметь все соответствующие сертификаты. Желательно, чтобы пациента вел один и тот же доктор с момента диагностики и до получения результата. Так как только в этом случае нет искаженности информации на различных этапах процесса «диагностика-операция-наблюдение», что может возникнуть, когда пациент вынужден обращаться к разным врачам.

Кроме того, персонал клиники должен четко и уверенно отвечать на заданные вопросы, не юлить и не увиливать от прямого ответа, быть приветливым и доброжелательным. Не навязывать услугу, не говорить плохо о конкурентах, быть предельно честным с пациентом. Обязательно, в доступной для пациента форме, должна быть донесена информация об альтернативных способах коррекции зрения с описанием достоинств и недостатков каждого метода.

Ну, и надо ли говорить, что в клинике, занимающейся коррекцией зрения, не должно быть сотрудников в очках и линзах?

Будьте здоровы и помните, что решение о лазерной операции принимается один раз в жизни. Подойдите к этому выбору ответственно!